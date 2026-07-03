İzmir temsilcisi Gaziemir Spor, kulübün geleceğini daha profesyonel bir yapıda sürdürmek amacıyla önemli bir hamleye imza attı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada kurumsal yapıya geçiş şu sözlerle duyuruldu: "1954 yılından bu yana ilçemizin ortak değeri olan Gaziemir Spor, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe yönelik en önemli adımlarından birini atmıştır. Kulübümüzün geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmek ve profesyonel futbol faaliyetlerini çağın gereklerine uygun şekilde yönetebilmek amacıyla Gaziemir Genç Ortak Girişim Spor Yatırımları A.Ş. kurulmuştur"

Başkan 'aynı kalacak' dedi

Şirketleşme sürecinin ardından Gaziemir Spor A.Ş. Başkanı olarak göreve başlayan Çağrı Şırlancı, yeni yapılanmanın kulübün köklü değerlerine zarar vermeyeceğini vurguladı. Şırlancı, yeni döneme ilişkin hedeflerini şu ifadelerle aktardı: "Bu yeni yapılanmayla birlikte profesyonel futbol takımımız faaliyetlerini Gaziemir Spor A.Ş. çatısı altında sürdürecektir. Gaziemir Genç Ortak Girişim Spor Yatırımları A.Ş., Ulaş Şırlancı ve Özkan Karadaş'ın Gaziemir Spor'un geleceğine duyduğu inanç ve uzun vadeli yatırım vizyonuyla hayata geçirilmiştir. Bu kurumsal dönüşüm, kulübümüzün kimliğinde herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Gaziemir Spor; adıyla, armasıyla, yeşil-beyaz renkleriyle, 1954’ten gelen tarihiyle, değerleri ve taraftarıyla, aynı ruh, aynı aidiyet ve aynı hedeflerle yoluna devam edecektir."