İzmir’in Gaziemir ilçesinde yapılan operasyon, uzun süredir izi sürülen bir firarinin yakalanmasıyla sonuçlandı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı çalışma, bölgedeki suçlulara göz açtırmadı.

İZBAN Semt Garajı çıkışında yakalandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere ilişkin yürüttüğü kapsamlı saha çalışması sırasında, "silahlı yağma" suçundan dosyası kabarık olan İ.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı. Günlerdir şahsın hareketlerini izleyen ekipler, İ.A.’nın yerini net bir şekilde tespit etti.

Operasyon için harekete geçen emniyet güçleri, gece yarısına yakın bir saatte, 23.30 sularında Gaziemir İZBAN Semt Garajı çıkışında konuşlandı İZBAN'dan çıkan. İ.A., polisler ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

51 yıl 4 ay hapis cezası bulunuyor

Şahsın yakalanmasının ardından yapılan UYAP sorgusunda, "silahlı yağma" suçundan yargılandığı davanın sonuçlandığı ve hakkında 51 yıl 4 ay hapis cezasının kesinleştiği tespit edildi.

Emniyette işlemler sürüyor

Olay yerinde gözaltına alınan İ.A., ilk işlemlerinin yapılması ve hakkındaki hükmün infazına ilişkin yasal süreçlerin başlatılması adına İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şahsın cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.