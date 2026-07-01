Son Mühür/ Gaziemir Belediyesi Temmuz ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ünal Işık başkanlığında gerçekleşti. AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Aslan mecliste söz alarak soru önergelerini sundu. AK Partili Aslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"ESBAŞ’a verilen yer biliyorsunuz hayvan barınağı için devletimiz tarafından tahsis edilmişti. Gündeme gelen konuda ESBAŞ’ın mama üretim yeri olacağı konuşuluyor ama ESBAŞ bize barınakla alakalı bir şey yapacak mı? ESBAŞ ile yapılan sözleşmeye göre, ESBAŞ’ın kendi bölgesindeki yemek artıklarını toplayarak mama yapacağını anlıyorum, doğru mu?

Ayrıca belediyemizde taziye evimiz eksik. Sizin belirleyeceğiniz bir alanda taziye evi yapılması vatandaşımızın talebidir. Çöp konteynerlerinin yıkanması konusuna ağırlık vermemiz lazım, ben bu yıl yıkandığını göremedim.”

Aslan, Son Mühür'ün gündeme getirdiği maske konusu üzerinden yapılan tehdit iddiaları hakkında da konuştu. Aslan: "Meclis üyelerimizin çağrılarak ifadelerini geri alması, mecliste söylenen sözlerin geri çekilmesi konusundaki yaklaşımınız hiç doğru değil. Biz dediklerimizin arkasındayız. Bizim konuştuklarımızın başka yerlere çekilmemesi lazım. Maskeyle ilgili konuştuk, karton bardakla ilgili konuştuk; siz bu konuşmalardan rahatsız oluyorsunuz. Bayraklı'da şikayetçi olabilirsiniz." dedi.

"Çünkü benim verilemeyecek hiçbir hesabım yok"

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise gündemde yer alan tehdit iddialarından bahsetti. Şahin;

“Geçtiğimiz Meclis Birleşiminden sonraki gün öğleden önce beni arayıp Belediyeye Makamınıza davet ettiniz. Kahve içelim sohbet edelim dediniz. Ben de size siz buyurun gelin burada çay içelim dedim. Doğru mu sayın başkan? Benden Meclis Birleşimindeki konuşmalarınızı önümüzdeki meclis birleşiminde düzeltmemi istediniz. Düzeltmezseniz adliyede ifade vermek durumunda kalabilirsiniz dediniz. Bende size ifade vermem gerekiyorsa veririm dedim. Çünkü benim verilemeyecek hiçbir hesabım yok.” İfadelerini kullandı.

Başkan Işık: "Yargıya gitmeyen namussuzdur!"

Gaziemir Belediye Başkanı Işık konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "2 Haziran günü Selahattin Bey’i davet ettim. Bir çantadan bahsediyorsunuz, benim bilgim yok, bana anlatın dedim. O da beni davet etti, gittim çay kahve içtik. 'Bu nedir?' diye sordum, 'Bize böyle söylüyorlar' dedi. Ben de 'Bu bilgiyi size kim getirdi, bilmem lazım. İkincisi; bu yanlış bilgiyse, elinizde bir belge yoksa ben şikayette bulunacağım' dedim. Selahattin Bey bunu tehdit olarak algıladı. Karşılıklı gülüştük; elinizde bir bilgi olmadığını, vatandaşın söylediğini belirttiniz.

Benim yargıya gitme kararımı neden tehdit olarak algıladınız, anlamadım. Ben bunu hazmedemiyorum ve yargıya gitmeyi düşünüyorum. Şu bahsettiğiniz çanta konusu. Yargıya gitmeyen namussuzdur! Bir duyum olmuş olabilir ama 2 Haziran'da konuştuğumuz konuyu kalkıp 'tehdit' diye açıkladınız. Varsa bir şey, bunu açıklayacaksınız.

İkinci konu; İbrahim Bey de aynı açıklamayı yaptı. İbrahim Bey’e haberi sordum, 'Benim haberim yok' dedi. Bilgisi dahilinde haber yapılmış. Ona da bunun bir iftira olduğunu söyledim, durumu açıkladım. Onunla da normal bir şekilde ayrıldık. Yargıya gitmeyi tehdit olarak algılıyor olmanız gerçekten garip."

Firmanın cevabı net: Maske satışımız yok!

İbrahim Kaya: "Biz kanıt istediğimizde bize iki boş koli gösterildi. Açıklamalarımızın ardından konu basında yer aldı. Başkan Işık beni makamına davet etti ve yaptığım açıklamaları geri almamı istedi. Bugün isteyen herkes ilgili firmanın internet sitesine bakabilir; firma karton ve mukavva satıyor. Maske ile ne ilgisi var? Biz görevimizi yapıyoruz. Ben firmaya maske satışı olup olmadığını sordum, firma bize net bir şekilde maske satışı yapmadıklarını belirtti."

“Yargıya gideceğim”

Başkan Işık: "Bir ürünü alıp satmak için o ürünün üreticisi olmak zorunda değilsiniz. Firmanın teklifleri, faturası, her şeyi elimizde mevcut. Bu konuda şüphesi olan istediği yere başvurabilir. Ben bu iftiradan dolayı savcılığa, yargıya gideceğim."