Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi gençlerin boş zamanlarını nitelikli etkinliklerle geçirmesi için projelerini sürdürüyor. Oyun, sosyalleşme ve çalışma alanlarını bir arada sunan Genç Yaka’da gençleri birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam eden belediye bu kapsamda merkezde; gençlerin bilgi birikimlerini geliştirmek, takım çalışmasını teşvik etmek ve sosyal etkileşimi artırmak amacıyla bilgi yarışması düzenlendi.

4 etaplı kıyasıya mücadele

Yarışma Bostanlı Uğur Mumcu Parkı içindeki kafede gerçekleşti. 15-24 ve 25-34 yaş kategorilerinde iki kişilik takımlar kıyasıya mücadele etti. Toplam 4 etaptan oluşan yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışma sadece Genel Kültür Turu, Görsel ve Video Soruları Turu, Karşıyaka ve Kent Kültürü Turu ve Risk Turlaarıyla sınırlı kalmadı. Yarışma aralarında inşaat kafe ve dart oyunlarında keyifli yarışlar yapıldı, kazananlar ödüllendirildi.

Başkan Ünsal’dan gençlere davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Gençlerimizin boş zamanlarını nitelikli etkinliklerle değerlendirebilecekleri, aynı zamanda üretebilecekleri, paylaşabilecekleri ve yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Genç Yaka'yı tam da bu anlayışla hayata geçirdik.

Burada sunduğumuz imkanların yanında, bilgi yarışması gibi etkinliklerle gençlerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle tatil döneminde keyifli anlar yaşamak isteyen tüm gençlerimizi tesisimize bekliyoruz” diye konuştu.