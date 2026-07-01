Son Mühür- Gaziemir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık başkanlığında gerçekleşti.

Hararetli geçen mecliste söz alan AK Partili Nail Kocabaş: “Arkadaşlarımız Gaziemir ile ilgili her soruyu yönelttiğinde parasızlıktan bahsettiniz. Anladık, paranız yok. Vergi borçlarının yapılandırılması hususundaki kanundan önceki borçların ödenip ödenmediğini açıklar mısınız? Çıkın deyin ki 'Ben enkaz devraldım. Bu borçlar vardı, ben de aldım, şu an devlet benden kesiyor.' deyin. Rica ediyorum, her söz aldığımızda bunu ifade ettiniz. Yapılandırma yapıldı mı? Yapılandırmadan sonra borçlar ödendi mi, bozuldu mu? Demek ki sizin arkadaşlarınız bunlara dikkat etmemiş.” ifadelerini kullandı.

AK Partili Meclis üyesi Erhan Cantürk “Mecliste ekonomiden bahsettik, kirazın 200 lira olduğundan. Allah’tan 6 sıfır attık. 2001 yılında Demokratik Sol Parti döneminde, yani sizin yönettiğiniz dönemde asgari ücret 120 dolar. Bugün baktığımda asgari ücreti 610 dolar. Yani beş katı asgari ücret artmış. Ortalama bir de öğretmen maaşını hesapladım. Öğretmen maaşı da 285 dolar 2001 yılında, sizin yönettiğiniz döneminde. Bugün bizim yönettiğimizde öğretmen maaşı 1750 dolar. Altı kat öğretmen maaşı artmış. Yani ekonomi şu anda çok ağlanacak bir durumda değil” dedi.

İmar planı değişikliği önergesi geri çekildi

Mecliste gündeme gelen önergeler, bir önerge hariç oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi. “Belediye Meclisimizin 01.06.2026 tarih ve 47/2026 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen; İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, 19M-IID ve 19M-IIIA paftalarda, 351 Sokak’ın doğusunda ve 361/1 Sokak’ın güneyinde bulunan alana ilişkin olarak Belediyemizce hazırlanan, UIP-351136994 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile mevcut uygulama imar planında 'Çocuk Bahçesi' kullanım kararına sahip alanın 'Rekreasyon Alanı' olarak belirlenmesini içeren plan değişikliğinin, çevre plan kararları yönünden yeniden değerlendirilmesinde fayda görülmesi nedeniyle geri çekilmesi.” önergesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste komisyonlardan gelen raporlar da komisyondan geldiği şeklinde oylanarak oy biriliği ile kabul edildi.

Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan “İzmir İli Gaziemir İlçesi, Zafer Mahallesi, 3 ada 44,45 parseller, 9 ada 17 parsel, 2037 ada 3 parsel ve 2038 ada 1 parsel arasında ve Zafer Mahallesi Muhtarlığı yanında kalan yaklaşık 478 m² alanın içerisinde yer alan yaklaşık 85 m² çatı üstü örtülü beton alanın işletme hakkının 10 yıl süreyle ayni sermaye olarak SEYDAŞ’a devredilmesi" önergesi ise ilgili komisyona (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonları) iadesi gerçekleşti.

Önergeler sonrası mecliste AK Partili Nail Kocabaş’ın gazeteciler ile sohbet etmesinin polemik haline gelmesine karşılık veren Kocabaş “Basındaki arkadaşlarımızda sohbet etmek niye sıkıntı olsun? Sosyal medyamda paylaştım, arkadaşlarımız kullanmış. Sizin de sosyal medya hesaplarınıza bakıp haber yapıyorlar” diye konuştu.

“Atatürkçülük sadece rakı içmekle, kola dövme yaptırmakla olmaz.” açıklamaları ise mecliste büyük tepki topladı. AK Partili Meclis Üyesi Erhan Cantürk’ün bu sözleri üzerine CHP’li üyeler neredeyse tek tek söz alarak tepki gösterdi ve bu ifadeyi “talihsizlik” ile “gaf” olarak değerlendirdi.