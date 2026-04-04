İzmir'de yaşayan bir vatandaşın marketten aldığı meyve suyu paketini açmasıyla başlayan olay, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Bardığa boşaltılan meyve suyunun içinden çıkan ve şekli itibarıyla yılana benzetilen yabancı madde, izleyenlerin midesini bulandırdı. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından "meyve suyunda yılan ölüsü" iddiaları bir anda yayıldı. Vatandaşlar sağlığı tehdit eden bu duruma sert tepki gösterirken, olayın merkezindeki markadan ve uzmanlardan ilk teknik değerlendirmeler de gecikmedi.

MEYVE SUYUNDAN YILAN MI ÇIKTI?

Görüntüleri kaydeden kadın tüketici, yaşadığı büyük şokun ardından yasal yollara başvuracağını açıkladı. Ürünü satın aldığı marketi ve ilgili markayı Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet edeceğini belirten vatandaş, halk sağlığının bu denli hiçe sayılmaması gerektiğini vurguluyor. Olayla ilgili resmi makamlarca da bir inceleme başlatılması bekleniyor.

DİMES'TEN YILAN İDDİASINA İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada hedef tahtasına oturtulan Dimes markası, iddiaların ardından kapsamlı bir yazılı açıklama paylaştı. Marka, üretim süreçlerinin tamamen kapalı hatlarda, el değmeden ve milimetrik filtrelerden geçerek yapıldığını bildirdi. Yüzde 100 hijyenik koşullarda dolum yapıldığını savunan şirket yetkilileri, üretim aşamasında ambalajı açılmamış bir ürüne dışarıdan yabancı bir maddenin girmesinin teknik olarak imkansız olduğunun altını çizdi.

MEYVE SUYUNUN İÇİNDEN ÇIKAN CİSİM YILAN DEĞİLSE NE?

Şirket yapılan ilk incelemeler sonucunda paket içinden çıkan ve yılana benzeyen cisimin aslında küf olduğunu aktardı. Ambalajın lojistik ve depolama sürecinde darbe alması neticesinde sızdırmazlığının bozulmuş olabileceğini belirten yetkilileri bu durumun ürünün hava almasına neden olabileceğini aktardı. Şirket yetkilileri meyve sularında bu tarz mikroorganizma ve küf oluşumunun meydana gelebileceğini bildirdi.

Marka, yıllık yaklaşık 460 milyon paketlik devasa üretim hacminde bu tip şikayetlerin milyonda bir gibi oldukça düşük bir oranda yaşandığını hatırlattı. Tüketiciyle anında iletişime geçildiğini belirten Kalite Departmanı, numunelerin titizlikle incelenmeye devam ettiğini ve sürecin şeffaflıkla takip edileceğini aktardı. Sosyal medyadaki yılan iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı, tamamen bir fiziksel bozulma olayı olduğu kaydedildi.