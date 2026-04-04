Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de İzmir'le ilgili dikkat çeken kararlar yer almıştı. Kararlarda; Konak ve Karşıyaka iskelelerine yönelik imar planı değişiklikleri dikkat çekmişti. Bu gelişme İzmir siyasetinde peş peşe açıklamaları beraberinde getirirken, bir açıklama da İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan geldi.

"Karşıyaka ve Konak iskeleleri halkındır, özelleştirilemez!"

Yapılan basın açıklamasında, "Dün Resmî Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile İskelelerimiz Ticari Birer Meta Haline Getirilmek İstenmektedir.

İZMİR, 3 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 11151 ve 11152 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait olan ancak İzmir halkının günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası ve kent belleğinin en güçlü simgeleri olan Konak ve Karşıyaka İskeleleri, "imar planı değişikliği" adı altında özelleştirme sürecinin dişlileri arasına itilmiştir.

Bizler, İzmir’in tarihine, kültürüne ve kamusal alanlarına sahip çıkan kurumlar ve yurttaşlar olarak açıkça ilan ediyoruz: İzmir halkının malı olan bu iskelelerin ranta kurban edilmeleri asla kabul edilemez. Konak ve Karşıyaka iskeleleri sadece bir ulaşım noktası değildir

İskelelerimiz, İzmir’in belleğidir, yaşamıdır, kimliğidir.

"İmar Değişikliği" sadece Özelleştirmenin Kılıfıdır!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı ve dün onaylanan plan değişiklikleri, bu alanları korumayı değil, potansiyel alıcılar için "ticari olarak daha cazip" hale getirmeyi hedeflemektedir. İskele binalarımızın kaç kat olacağı veya emsal değerlerinin ne olacağı tartışması, asıl niyetin üzerini örtemez. Bu kararlarla İzmir halkının malı olan yolcu iskelelerimiz yarın birer mini AVM’ye, bir butik otele veya sadece parası olanın girebileceği lüks mekanlara dönüştürülme riskine sokulmuştur.

Kamusal Alanlarımız Parayla Satılamaz!

Konak ve Karşıyaka İskeleleri sadece birer taşınmaz değildir; onlar İzmir halkının körfezle buluşma noktası, kent belleğinin bekçisi ve kamusal alanın ta kendisidir. Bu alanların mülkiyetinin ve yönetiminin özel sektöre devredilmesi, İzmir halkının kendi kıyılarına erişim hakkının ipotek altına alınmasıdır. "Özelleştirme" adı altında kamusal alanların ticarileştirilmesi, kamu yararı ilkesine taban tabana zıttır.

Ayrıca Bu iskelelerin asli görevi ulaşım hizmetidir. Ancak ticari yoğunluk arttıkça:

​•​Yolcu kapasitesi düşebilir

​•​İşleyiş zorlaşabilir

​•​Deniz ulaşımı geri plana itilebilir

Yani İzmirlinin günlük hayatını kolaylaştıran bir sistem, zorlaştıran bir yapıya dönüşebilir. Her gün on binlerce İzmirlinin kullandığı deniz ulaşımının maliyeti bu özelleştirme ile artmariski taşımaktadır:

İzmir’in İradesi Yok Sayılmıştır!

Kentin tam kalbindeki bu iki alan için alınan kararlar, Ankara’da masa başında, kent yerel yönetimlerinin görüşü alınmadan ve biz İzmirlilere danışılmadan verilmiştir. Kentin sembolleri üzerinden rant devşirme girişimleri, İzmir halkının iradesini yok saymaktır.

İzmir sadece binalardan ibaret bir şehir değildir; bir ruhu, bir hafızası, bir estetik anlayışı vardır.

Konak ve Karşıyaka iskeleleri, kentin siluetini tamamlayan, geçmiş ile bugün arasında köprü kuran simge yapılardır. Bu alanlarda yapılacak her plansız ve rant odaklı müdahale; yalnızca fiziksel bir değişim yaratmaz, aynı zamanda İzmir’in kent estetiğine, toplumsal hafızasına ve tarihi dokusuna geri dönülmez zararlar verir. O nedenle söz konusu yapıların depreme karşı dayanıklılığı arttırılırken orijinaline sadık kalınarak ve kent estetiğine zarar vermeksizin güçlendirme yapı olmalıdır.

Unutulmamalıdır ki bir şehri şehir yapan, sadece yolları ve binaları değil; o şehrin biriktirdiği hatıralar, kimliği ve ortak yaşam kültürüdür.

Biz İYİ Parti olarak buradan çok net konuşuyoruz:

İzmir’in kıyıları rant projelerine teslim edilemez!

İzmir’in kamusal alanları pazarlık konusu yapılamaz!

Bu süreç derhal şeffaf hale getirilmelidir.

İzmir halkı bu kararların merkezine alınmalıdır.

Buradan hem iktidara hem yerel yönetime çağrımızdır:

İzmir üzerinden kavga etmeyi bırakın!

Bu şehre karşı sorumluluğunuzu yerine getirin!

Çünkü İzmir sahipsiz değildir!

Ve unutulmasın:

İzmir’in kıyıları, İzmir halkınındır!" denildi.