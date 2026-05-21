Gece saatlerinde etkisini iyice artıran şiddetli yağış, kentin ana damarlarında hayatı durma noktasına getirdi. Ev ve iş yerlerini su basarken, yamaçlarda meydana gelen ev çökmeleri ve köprülerdeki göçükler yaşanan afetin boyutunu gözler önüne serdi. Arama kurtarma ekipleri sular ortasında mahsur kalan bölge halkı için seferber olurken, art arda gelen acı haberler yürekleri dağladı. Gelişmeleri büyük bir korku ve endişeyle takip eden vatandaşlar, "Hatay sel felaketinde ölü ya da yaralı var mı, son durum ne?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

HATAY SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Hatay'ı teslim alan şiddetli sağanak yağış ve ardından gelen afet tablosunda maalesef 2 kişi hayatını kaybetti. Antakya ilçesine bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta yer alan bir ev, yoğun yağışa daha fazla dayanamayarak yola çöktü. Enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla sağ olarak çıkarıldı, ancak 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İkinci acı haber ise Defne ilçesinden geldi. Subaşı Köprüsü civarındaki üst geçidin sulara yenik düşerek çökmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına uçtu. Araçta bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

HATAY'DA HANGİ İLÇELERİ SU BASTI, SON DURUM NE?

Yağışın geride bıraktığı ağır bilanço sabahın ilk ışıklarıyla daha net bir şekilde ortaya çıktı. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde birçok cadde ve sokak nehre döndü. Defne ilçesi Değirmenyolu Mahallesi'nde sel sularına kapılarak mahsur kalan vatandaşların imdadına büyükşehir itfaiye ekipleri yetişti ve güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Diğer yandan Antakya-Samandağ çevre yolu üzerinde yer alan Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme yaşandı. Güvenlik güçleri, olası bir faciayı önlemek adına trafik akışını köprünün sağlam kalan kısmından kontrollü bir şekilde veriyor. Birçok ana arter geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

SAMANDAĞ'DA SEL NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Olumsuz hava şartlarının en sert vurduğu noktaların başında gelen Samandağ ilçesinde alınan kararla eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ulaşımda yaşanan ciddi aksaklıklar ve su baskını riskleri nedeniyle ilçedeki okulların kapalı kalacağı bildirildi. Hatay genelinde ise Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekiplerinin su tahliye, enkaz kaldırma ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, devam eden risklere karşı kent sakinlerini dere yataklarından ve çökme tehlikesi bulunan yamaçlardan uzak durmaları konusunda uyardı.