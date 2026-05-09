Son Mühür / Selda Meşe - Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 2026-2027 eğitim yılı öncesinde kapılarını yeni öğrencilerine açmaya hazırlanıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan merkez 7,8,11 ve 12’nci sınıfa giden öğrencilere ücretsiz kurs imkanı tanıyacak. Merkezin yeni dönem öğrencileri, özel bir kabul sınavıyla seçilecek. Toplamda bin 200 kişilik kapasiteye sahip olan kurumda öğrenciler, ders başarısını artırmanın yanı sıra disiplinli çalışma alışkanlığı ve profesyonel rehberlik desteğiyle sınav stresini yönetmeyi öğrenecek.

Kayıt işlemleri için son tarih 12 Mayıs

Ücretsiz eğitimden yararlanmak isteyen öğrencilerin 12 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvurusu tamamlanan öğrenciler, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde ise kabul sınavına girecek. Sınav takvimi ve kayıt şartlarına dair her türlü ayrıntı için belediyenin 0232 935 03 35 numaralı hattı üzerinden bilgi alınabileceği aktarıldı.

Başkan Önal ‘başarı’ diledi

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Öğrencilerimizin hayallerine ulaşabilmeleri için eğitimde fırsat eşitliğini çok önemsiyoruz. Sosyal Etkinlik Merkezimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuğuna destek oluyoruz. Ücretsiz eğitim desteğimizle ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi, öğrencilerimizin ise hedeflerine daha güçlü hazırlanmasını amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.