SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Gayrimenkul piyasasında yıllardır süregelen "Önce tapuyu mu verelim, yoksa parayı mı yatıralım?" tartışmaları ve dolandırılma korkusu tarih oluyor. Avukat Ergün Vardar, Ticaret Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla, taşınmaz satış bedelleri artık doğrudan el değiştirmeyecek; sistem aracılığıyla "güvence" altına alınacağını söyleyerek önemli bilgiler verdi.

5 Adımda Kusursuz Güvenlik

Yeni sistemin işleyişi oldukça basit ama suistimale yer bırakmayacak kadar katı kurallara dayandığını belirten Avukat Ergün Vardar, 'Satıcı, e-Devlet üzerinden taşınmaz ve alıcı bilgilerini girerek bir referans numarası alacak. Alıcı, satış bedelini yetkili bankadaki "Güvenli Hesaba" yatıracak. Bu aşamada para ne alıcıda ne de satıcıda sistemde bloke edilecek. Tapu dairesinde imzalar atılana kadar para sistemde beklemeye devam edecek. Tapu müdürlüğünde tescil işlemi gerçekleştiği anda, sistem saniyeler içinde parayı satıcının hesabına aktaracak. Satış gerçekleşmezse, para kuruşu kuruşuna alıcıya iade edilecek' dedi.

Dolandırıcılık Tarih Oluyor

Bu sistemin TCK 158 kapsamında işlenen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarının önüne geçeceğini , yargıda iş yükünü hafifleteceğini sözlerine ekleyen Avukat Ergün Vardar, Özellikle sahte vekaletnamelerle veya parayı alıp tapuyu devretmeme gibi vakalarda, para sistemde bloke olacağı için suçun işlenmesi imkânsız hale geliyor. 1 Temmuz 2026 Tarihinde başlayacak uygulama sayesinde gayrimenkul dolandırıcılığı son bulacak' dedi.

"Para Çantalarıyla Gezme Devri Bitti"

Sistemin sadece dolandırıcılığı değil, tapu önlerinde yaşanan gasp ve hırsızlık olaylarını da engelleyeceğini vurgulayan Avukat Vardar, ' Taşınmaz ticareti yapanlar için zorunlu olan, bireysel satışlarda ise isteğe bağlı bırakılan bu sistemin, kısa sürede tüm satışlarda standart haline gelmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının sunduğu bu dijital zırhı kullanmak, hem mülkünüzü hem de paranızı korumanın en kısa yolu' dedi.