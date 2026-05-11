Göztepe ile ilgili sorunun net cevabı şu: Göztepe bir ilçe değil. Konak ilçesine bağlı bir mahalle olarak haritada yer alıyor. İzmir Körfezi'nin güney kıyısında, Güzelyalı hattının içinde konumlanan semt, Konak merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Göztepe İzmir'in hangi ilçesinde

Göztepe, İzmir'in merkez ilçelerinden Konak'a bağlı bir mahalle statüsünde. Güzelyalı, Köprü ve Hatay gibi tanınmış semtlerle komşu. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın geçtiği bu hat, İzmir'in en işlek bölgelerinden biri. Karışıklığın bir başka kaynağı da İstanbul Kadıköy'e bağlı aynı adlı semt. Yani Türkiye'de iki Göztepe var; biri Ege Bölgesi'nde Konak'a, diğeri Marmara Bölgesi'nde Kadıköy'e bağlı.

Göztepe ismi nereden geliyor

Semtin adı Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Bölgede yer alan bir gözetleme tepesinden esinlenerek bu isim konuldu. Cumhuriyet öncesi yıllarda tepe, Rum toplumu arasında "Aya Agapi" yani Kutsal Sevgi Tepesi olarak anılıyordu. Halk arasında zamanla "Susuz Dede Tepesi" adını alan bu yükselti, semte kimliğini veren ana unsur haline geldi. Bugün aynı tepe, Susuzdede Parkı olarak korunan yeşil bir alan.

Göztepe'de gezilecek yerler nereleri

Semtin sembol mekânlarından biri Uşakizade Köşkü. Uşakizade Sadık Bey tarafından 1860'ta yaptırılan yapı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922'de geldiği ve 16 gün konakladığı, Başkomutanlık Karargâhı olarak kullandığı tarihi bir adres. Susuzdede Parkı ise yeşil dokusu ve manzarasıyla semtin nefes alanı.

Levanten ailelerin 19. yüzyılda yerleştiği bölgede o dönemden kalma mimari izler de hâlâ mevcut. Özel İzmir Amerikan Koleji ve Notre Dame de Lourdes Katolik Kilisesi de Göztepe'nin kültürel kimliğini şekillendiren yapılar arasında.

Göztepe semti neyle tanınıyor

Semtin Türkiye genelindeki tanınırlığı büyük ölçüde Göztepe Spor Kulübü'nden geliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ismini bu semtten alıyor ve futbol başta olmak üzere birçok branşta faaliyet gösteriyor. Yerel halk için Göztepeli olmak bir aidiyet biçimi; semt sınırlarının ötesinde bir kültürel kimliğe dönüşmüş durumda.

Sahil boyunca uzanan kafe ve restoranlar, Konak'a yakınlığı ve körfez manzarası Göztepe'yi İzmir'in en yaşanır bölgelerinden biri yapıyor. Yani Göztepe İzmir'in ilçesi mi sorusunun yanıtı hayır olsa da, semtin şehir içindeki ağırlığı pek çok ilçeyle kıyaslanabilecek seviyede.