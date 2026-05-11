CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında kritik bir karar aldı. Köksal'ın yarın düzenlenecek grup toplantısında AK Parti'ye katılacağına dair güçlü iddialar, parti yönetimini harekete geçirdi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Köksal'ın siyasi geleceği tartışılmaya devam ederken, genel merkez kanadından çok sert açıklamalar geldi. Peki, Burcu Köksal neden ihraç ediliyor? İşte ayrıntılar...

BURCU KÖKSAL CHP'DEN İHRAÇ MI EDİLDİ?

CHP yönetimi Burcu Köksal hakkındaki kararını resmen duyurdu. CHP MYK, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Bu karar, Köksal'ın yarınki grup toplantısında AK Parti rozeti takacağına dair iddiaların ardından geldi. Parti yönetimi, yaşanan süreci "normal olmayan bir süreç" olarak nitelendirdi.

BURCU KÖKSAL AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Burcu Köksal'ın AK Parti'ye transfer olacağı iddiaları, parti içinde büyük bir tepkiyle karşılandı. CHP yönetiminden yapılan açıklamada, belediye başkanlarına transfer için büyük baskı, tehdit ve şantaj uygulandığı iddia edildi. Köksal'ın yarın rozet takmaya hazırlandığı belirtilirken, bu durum "batan gemiye binmek" olarak yorumlandı. Köksal'ın bu kararı alması durumunda vatandaş nezdinde güven kaybı yaşayacağı ifade edildi.

BURCU KÖKSAL İLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR?

Yaşanan gelişmelerin ardından Burcu Köksal'ın CHP Genel Başkanı'nın telefonlarına dahi cevap vermediği öne sürüldü. Parti yönetimi, Köksal'ın geçmişte AK Parti'ye ve AK Partili isimlere yönelik sert eleştirilerini hatırlatarak, gelinen noktayı "çürük elma" benzetmesiyle eleştirdi. Özellikle Mehmet Ali Çelebi ve Milli Eğitim Bakanı ile girdiği polemikler hatırlatılırken, Köksal'ın şimdi aynı safta yer alacak olması siyasetin en çok konuşulan başlığı haline geldi.