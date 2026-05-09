SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olan FETÖ üyeliği suçlamalarıyla ihraç edilen 4 eski hakim ile onlara aracılık eden sürücü tutuklandı. Keşan Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde şüpheli bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan kimlik kontrollerinde, yolcuların tamamının yargı camiasından ihraç edilen isimler olduğu ortaya çıktı.

Suç Dosyaları Kabarık Çıktı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ihraç hakimlerin her birinin devam eden yargı süreçleri ve arama kayıtları olduğu belirlendi. Araç içinde yakalanan Ali Akpınar'ın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan istinaf aşamasında dosyası bulunurken, Hülya Kaya'nın 2025 yılında Meriç’te benzer bir kaçış girişiminde yakalandığı, bebeği nedeniyle infaz ertelemesi aldığı ve “Askeri Yasak Bölgeye Girme” suçundan açık dosyası olduğu, Seyfullah Çakmak'ın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde örgüt üyeliği suçundan istinaf sürecinin devam ettiği, Muhsin Gökçe'in Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından doğrudan “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arandığı öğrenildi.

Sürücü "Göçmen Kaçakçılığından Tutuklandı

Şüphelileri taşıyan aracın sürücüsü Kadir Ovalı’nın yapılan incelemesinde örgüt kaydı bulunmasa da, çeşitli asayiş suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. Ovalı, "Göçmen Kaçakçılığı" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Hepsi Tutuklandı

Emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen ihraç hakimler Ali Akpınar, Hülya Kaya, Seyfullah Çakmak, Muhsin Gökçe ve sürücü Kadir Ovalı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma Keşan Cumhuriyet Savcılığı tarafından titizlikle sürdürülüyor.