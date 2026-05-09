SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay, özel hayatın gizliliğine yönelik ihlaller konusunda çok kritik bir karara imza attı. Şahsa özel olarak gönderilen resmi tebligatları, muhatabının rızası ve bilgisi dışında açıp okuyan kişilerin artık Türk Ceza Kanunu kapsamında ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Özel Hayatın Gizliliği Olarak Değerlendirildi

Son dönemde yargı gündemine damga vuran karara göre, bir başkasına gelen resmi evrakı, zarfı veya tebligatı izinsiz bir şekilde açmak basit bir merak değil, doğrudan bir suç olarak kabul ediliyor. Yargıtay, bu eylemi Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 134/1 maddesi uyarınca "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçu kapsamında değerlendirdi.

3 Yıla Kadar Hapis Cezası Kapıda



Karar göre, muhatabından izinsiz şekilde tebligat okuyan kişiler için yargı yolu sonuna kadar açılıyor. Bu suçu işlediği sabit görülen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.



Hukukçular Uyarıyor

Ceza Hukukçuları, özellikle apartmanlarda veya ortak yaşam alanlarında başkasına ait evrakların karıştırılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Tebligatın içeriğinin ne olduğu fark etmeksizin, sadece "açma ve okuma" eyleminin gerçekleşmesi, suçun oluşması için yeterli bir sebep olarak görülüyor.