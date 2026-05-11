Siyaset kulisleri, Burcu Köksal’ın e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiği haberiyle hareketlendi. Yarın yapılacak AK Parti grup toplantısında yeni partisine katılması beklenen Köksal'ın istifa süreciyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Peki, Burcu Köksal CHP üyeliğini ne zaman sildi? Belediye meclis üyeleri de istifa edecek mi? İşte ayrıntılar...

BURCU KÖKSAL CHP ÜYELİĞİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN SİLDİ Mİ?

Gazeteci Sinan Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, e-Devlet platformu üzerinden CHP üyeliğini sonlandırdı. Yarın AK Parti saflarına katılmasına kesin gözüyle bakılan Köksal'ın, partisiyle olan resmi bağını kestiği öğrenildi. Köksal ile birlikte 6 belediye meclis üyesinin de istifa ederek AK Parti'ye geçeceği, böylece belediye meclisindeki çoğunluğun da el değiştireceği belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL BURCU KÖKSAL İÇİN NE DEDİ, NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal ile yaptığı görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Özel, Köksal'ı arayarak partide kalması yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. Görüşmede Köksal'ın eşinin bir yanlış yapmış olabileceğini ancak partinin arkasında duracağını belirttiğini söyleyen Özel, gelinen noktada makul bir açıklama beklemediğini vurguladı. Kulislerde Köksal'ın yarınki törende CHP yönetimine yönelik sert bir konuşma yapacağı konuşuluyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BURCU KÖKSAL AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Burcu Köksal’ın partiye katılımıyla ilgili soruları yanıtsız bırakmadı. Çelik, partiye katılacak isimlerin grup toplantılarında ve il başkanlıklarında ilan edildiğini hatırlatarak, sürecin yarınki toplantıda netleşeceğine işaret etti. Köksal'ın AK Parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor.