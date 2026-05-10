Havayolu şirketi AJet, Anneler Günü dolayısıyla yolcularına büyük bir sürpriz yaparak yurt içi uçuşlarda geçerli yeni indirimli bilet dönemini başlattı. 10 Mayıs itibarıyla başlayan kampanya kapsamında, biletlerini avantajlı fiyatlarla almak isteyen yolcular için özel bir kod sistemi tanımlandı. Vatandaşlar, "AJet indirimli bilet yüzde 30 indirim kodu nasıl alınır?", "AJet Anneler Günü kampanyası biletleri ne zaman satışa çıkıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

AJET YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

AJet’in yüzde 30 indirimli bilet kampanyası tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek. 10 Mayıs saat 11.00’de satışa sunulan kampanya biletleri, sadece AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

AJET İNDİRİMLİ BİLET YÜZDE 30 İNDİRİM KODU NASIL ALINIR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların belirli bir işlem sırasını takip etmesi gerekiyor. İndirimli biletler için gerekli olan yüzde 30 indirim kodu, AJet’in resmi WhatsApp kanalı üzerinden kullanıcılara sunuluyor. Kodu alan yolcular, ajet.com veya AJet Mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alırken ilgili alana kodu girerek indirimden faydalanabiliyor.

AJET İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE KULLANILACAK?

İndirimli biletler sadece 22 Eylül'den 30 Kasım 2026'ya kadar olan uçuşlar için geçerli. Yolcuların indirimli fiyatlardan yararlanabilmesi için hem biletleme işlemini kampanya döneminde yapmaları hem de seyahatlerini belirlenen tarihlerde gerçekleştirmeleri gerekiyor.