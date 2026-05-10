İzmir'in en yüksek binası 242 metreyle Mahall Bomonti, yapımı 2024'te tamamlandığında sadece şehrin değil Türkiye'nin de en uzun beşinci yapısı oldu. 59 katlı dev kule, eski Bomonti Bira Fabrikası arazisinin üzerine kurulu.

İzmir'in en yüksek binası Mahall Bomonti'nin özellikleri neler?

Mahall Bomonti, Konak sınırlarındaki yaklaşık 45 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. İçinde alışveriş alanları, kültür sanat mekanları, seyir terası, açık hava sineması, spa ve fitness tesisleri yer alıyor. Çocuk aktivite alanları ve gösteri sahneleriyle birlikte düşünüldüğünde aslında dikey bir yaşam kompleksi.

Yapının inşa edildiği arazinin geçmişi de ilgi çekici. 1912'den 1928'e kadar bira, 1936-1944 arası şarap, 1944'ten 2004'e kadar da rakı üretiminin yapıldığı tarihi fabrikaların yerinde yükseliyor. Yani şehrin endüstriyel mirasının üzerinde duran modern bir simge.

İzmir'in en yüksek binası listesinde başka hangi gökdelenler var?

Listenin ikinci sırasında 220 metrelik Mistral Ofis Kulesi yer alıyor. Konak ilçesindeki 48 katlı yapı 2017'de tamamlandı ve uzun süre şehrin zirvesinde kalmıştı. Türkiye genelinde de altıncı sırada konumlanıyor.

Üçüncü sırada 210 metre yüksekliğindeki Ege Perla bulunuyor. 46 katlı gökdelen konut, ofis ve alışveriş merkezi işlevini bir arada barındırıyor. Hemen ardından 200 metrelik ikiz kulelerden oluşan Folkart Towers geliyor. Bayraklı'daki bu yapı, Avrupa'nın en yüksek beşinci ikiz kuleleri arasında.

Bornova'daki Point Bornova ise 193 metreyle beşinci sırada. 50 katlı yapı içinde 629 konut ve geniş bir alışveriş merkezini barındırıyor.

İzmir'in en yüksek binası neden Bayraklı ve Konak'ta yoğunlaşıyor?

Şehrin gökdelen haritasına bakıldığında belirgin bir yoğunlaşma göze çarpıyor. Bayraklı ve Konak hattı, körfez manzarasına hakim konumu ve yeni iş merkezi planlamasıyla yatırımcıların gözdesi. İzmir'de halihazırda 30 civarında yüksek bina var ve bir o kadarının da inşaatı sürüyor.

Bu yoğunlaşma zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Tarihi siluet ve körfez görünümü konusundaki hassasiyet, yeni projelerin gündemin ön sıralarına oturmasına neden oluyor. Yine de Mahall Bomonti'nin tahtını yakın gelecekte devralacak bir aday şimdilik yok.