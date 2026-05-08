İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu İzmir'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Bayraklı'da bulunan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İzmir programına başlayan Zorlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ev sahipliğinde teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

İl başkanlığı ziyaretinin ardından Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi'ne geçen Zorlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı’yı ziyaret ederken, ardından 20 Şubat 2015 tarihinde hain bir saldırıda şehit düşen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun, Ege Üniversitesi yerleşkesinde şehit edildiği yere dikilen anıtını ziyaret etti. Devamında ise Zorlu ve Saygılı, Ege Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Turan Film Festivali Ödül Töreni’ne katılım gösterdiler.

"Türk dünyasında yeni bir yükseliş başladı!"

Açıklamalarda bulunan Zorlu, "Tarih bize yeniden gösteriyor ki enerji ve ekonomi adına kurduğumuz bu köprüleri güçlendiremezsek onların ayakta durması çok mümkün değil. Dolayısıyla da bizi birçok birliktelikten farklı kılan ortak tarihimizi, kültürümüzü ve bunun yapı taşı olan sanatı birleştirerek bu işbirliğimizi geleceğe taşımak hem eşsiz bir hazine sunmakta hem de bizim için adeta bir zorunluluktur. Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Balkanlar'a ve hatta Orta Doğu çeperine uzanan o büyük coğrafyada kalıcı eserler meydana getiriyoruz. Orta koridoru duydunuz, biliyorsunuz. Burası artık dünyanın bu sıkışan dengelerinde çok katmanlı krizler yaşandığı bir dönemde yeni bir lojistik ve tedarik zinciri hattı olarak büyük bir potansiyeli barındırıyor.

Avrasya'nın ortasında bu büyük koridoru hayata geçirecek, onu kalıcı kılacak, gerçekçi hale getirecek de işte Türk Devletleri Teşkilatının üyesi olduğu ülkeler ve aralarındaki ilişki olacak. Çok şükür bu yüzyıl bize Karabağ Zaferi'ni yaşattı. Türk dünyasında yeni bir heyecan, yeni bir yükseliş başladı. Ve inanıyorum ki Zengezur Koridoru ve diğer Hazar geçişleri hattının kurulmasıyla orta koridor Türkiye'nin ve Türk dünyasının dünyaya armağan ettiği yeni barış, huzur ve ekonomi köprüsü olacaktır. Şimdi bizlere düşen yeni nesillerimize bu alanda güçlü fırsatlar sunabilmek. Bu işbirliğini sinema ve dizi sektöründe de ortaya koyabilmek." ifadelerini kullandı.

Saygılı: "Türkiye, gönül coğrafyasında da söz sahibi bir ülkedir!"

Zorlu'ya ziyaretleri için teşekkürlerini ileten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "’Genel Başkan Yardımcımız, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanımız Kürşad Zorlu’yu İzmir’imizde ağırladık. İl Başkanlığımızdaki buluşmada, teşkilatımız ile bir araya geldik. Ege Üniversitesi’nde yaptığımız ziyaretlerde hem ilim dünyamızla bir araya geldik hem de aziz şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi rahmetle, minnetle yad ettik. Genel Başkan Yardımcımızın anlattığı gibi Türk dünyasıyla kurduğumuz bağların ne kadar anlamlı ve stratejik olduğu bir kez daha görülmüştür. Bir zamanlar ‘hayal’ denilen ne varsa bugün tek tek hayata geçiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, Türkiye sadece kendi sınırları içinde değil, gönül coğrafyasında da söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Türk devletleri arasındaki iş birliği artık temennilerin ötesine geçmiş, kurumsallaşmış, derinleşmiş ve sahada karşılığı olan bir güce dönüşmüştür. Orta Asya’dan Kafkaslar’a, Anadolu’dan Balkanlar’a uzanan o geniş coğrafyada Türkiye’nin öncülüğünde yükselen bu iş birliği, küresel dengeleri etkileyen bir güce ulaşmıştır. Bizler AK Parti teşkilatları olarak, bu büyük yürüyüşün sahadaki temsilcileriyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, güçlü Türkiye idealinden bir an olsun geri durmayacağız. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza İzmir programları ve ortaya koyduğu güçlü irade için teşekkür ediyorum." dedi.