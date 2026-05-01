Son Mühür- İzmir’de bugün her meydanda bir ses vardı ama Gündoğdu Meydanı’nın yeri başkaydı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Gündoğdoğdu Meydanı'nda İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyeleri de kortejdeki yerini aldı. Sdece bir yürüyüşle kısıtlamanın doğru olmadığını düşünen üyeler hak mücadelesi olduğu söyledi.Gazeteciler; daha iyi çalışma koşulları ve özgürce yazabilmek için yan yana Gündoğdu’ya yürüdü.

“Toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaşması için çok emek verdik”

İGC Başkanı Dilek Gappi, “Etik ilkeleri ve bağımsız gazeteciliği savunurken, medya kuruluşlarında toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaşması için çok emek verdik. Yaşanan sorunlar ancak dayanışma ve ortak akılla aşılabilir. Basın özgürlüğü mücadelemiz devam edecek” dedi.

Tutuklu gazeteciler için çağrı çağrı!

Tutuklu gazetecilerin serbest kalması için de çağrıda bulunan Başkan Gappi, “İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ başta olmak üzere cezaevinde olan meslektaşlarımızın tek yaptıkları gerçekleri halka aktarmak. Her zaman yanlarındayız. Halkın yanında olan, hakikatin izini süren tutuklu gazetecilere selam olsun!” dedi.

Kortej yol boyunca hiç susmadı. “Özgür basın susturulamaz” ve “Tutuklu gazetecileri serbest bırakın” sloganları İzmir sokaklarında yankılandı.