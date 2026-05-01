Son Mühür/ Emine Kulak- Tüm dünyada kutlanan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ İzmir’de binlerin katılımıyla çoşku içinde kutlanıyor. CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği programa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kültürpark Lozan Kapısından Gündoğdu Meydanına yürüyor.

Kutlamalara Güç ve Tugay’ın yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ümit Özlale, Ednan Arslan, Murat Bakan, Deniz Yücel, Yüksel Taşkın, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili ve emekçi katıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından ortak bildiri İzmir’de de okundu.

Açıklama şu şekilde;

“Herkese geçinebileceği bir ücretle, güvenceli çalışma olanağı sağlanan; eğitim, sağlık, barınma ve sosyal güvenlik hakkının eksiksiz uygulandığı, yurttaşların kendini güvende hissettikleri “Emeğin Türkiye’si” için:

1. Asgari değil, insanca yaşamayı esas alan bir ücret sistemi kuracağız.

Asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkaracak, yoksullukla değil, refahla yarışan bir ücret politikası inşa edeceğiz. Hiçbir emekçiyi açlık sınırının altında bir maaşa mahkûm etmeyeceğiz. Ücretleri bilimsel veriler ışığında, sendikalarla birlikte belirleyeceğiz.

2. Taşerona, güvencesizliğe, kayıtdışılığa ve kamuda kayırmacılığa son vereceğiz.

Kamuda ve özel sektörde güvencesiz, kuralsız ve örgütsüz çalışmayı sona erdireceğiz. İstihdamın her alanında güvenceli, kadrolu ve sosyal hakları tam işler yaratacağız. Milyonlarca işçinin sosyal güvenliğe erişimini sağlayacak, prim ve emeklilik haklarını koruyacağız. Kamu emekçileri için siyasi sadakati değil liyakati esas alan bir çalışma hayatını hayata geçireceğiz. Mülakat mağduriyetine son vereceğiz.

3. İnsanca koşullarda yaşanabilir bir emeklilik sistemi inşa edeceğiz.

Emeklilik sistemini adaletli ve sürdürülebilir hale getireceğiz. Emekli aylıklarını insanca yaşam düzeyine çıkaracağız.

4. Sendikasızlaştırmaya ve toplu sözleşme hakkının gaspına son vereceğiz.

Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Kamu görevlileri dahil bütün çalışanların grev hakkını uluslararası standartlara uygun biçimde tanıyacağız.

5. Çalışırken ölmeyeceğiz, iş cinayetlerine karşı güçlü bir denetim düzeni kuracağız.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasa koşullarına değil, insan onuruna göre düzenleyeceğiz. İşçi sağlığı ve güvenliğini maliyet kalemi olarak görmeyecek, kamusal bir yükümlülük olarak kabul edeceğiz. Denetimleri artıracak, iş cinayetlerindeki cezasızlığa son vereceğiz.

6. Çalışma saatlerini kısaltacağız, yaşam süresini uzatacağız.

Emeği metalaştıran değil, onurlandıran bir düzen kuracağız. Günlük çalışma süresini 7 saate indirecek, emeğin insan hayatının merkezinde olduğu bir refah düzeni kuracağız. Performans adı altında mobbinge son vereceğiz.

7. Kıdem tazminatı hakkını gasp ettirmeyeceğiz.

Emekçinin alın teri olan kıdem tazminatına el uzatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu hakkı kuşaklar arası teminat haline getireceğiz.

8. Kadın emeğini görünür kılacağız. Cinsiyet eşitliğini emek politikalarının temeline yerleştireceğiz.

Kadınları güvencesiz işlere, esnek çalışma dayatmalarına ve cam tavanlara mahkûm eden düzeni yıkacağız. Kreş hakkını anayasal güvenceye alacağız.

9. Gençlerin geleceğini HESE’lerle değil, nitelikli eğitim ve güvenceli istihdamla kuracağız.

Çocukların çalıştırılmasını kökten bitireceğiz. Gençleri ucuz işgücü olarak gören anlayışı tarihe gömeceğiz. İş başı eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyerlerin ucuz işgücü olarak kullanılmasına son vereceğiz.

10. Vergi yükünü emeğin sırtından alacağız. Toplumsal yaşamı dönüştüreceğiz.

Dolaylı vergileri azaltacak, çok kazananın çok vergi verdiği adil bir vergi sistemini hayata geçireceğiz. Ücretliden değil, servetten vergi alacağız. Sosyal harcamaları artıracak, devletin doğrudan yatırımları aracılığıyla toplumsal yaşamı köklü bir şekilde dönüştüreceğiz”