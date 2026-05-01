Son Mühür / Emine Kulak- Tüm dünyada kutlanan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ İzmir’de binlerin katılımıyla çoşku içinde kutlanıyor. CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği programa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark Lozan Kapısından Gündoğdu Meydanına kortejle yürüyerek geldi.
Kahrolsun işçi düşmanlığı!
Gündoğdu Meydanı’na gelen İzBB Başkanı Tugay alanda pretosto edildi. DİSK Lastik İş İzmir Şube üyesi işçiler ve eski şube başkanı Zedin Yumlı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a 1 Mayıs alanına girerken tepki gösterdi. İşçiler Tugay’a yönelik ‘kahrolsun işçi düşmanlığı’ sloganları attı. Yumli, “Burada selamlama yapmanız, sizin burada olmanız işçi sınıfına ihanettir. İşçi sınıfı tarihine ihanet olur” dedi.
Yumli’nin açıklamalarının ardından Cemil Tugay alanı terk etti.