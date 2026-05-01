Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası bir afet anında personelin nasıl hareket etmesi gerektiğini test etmek için harekete geçti.

Konak Tünelleri Yerleşkesi’nde gerçekleşen deprem ve yangın tatbikatı, gerçekçi sahneler organize etti. Çalışanların acil durumlarda panik yapmadan doğru hareket etmesi için eğitimde, saniyelerle yarışıldı.

Çök, kapan, tutun yöntemi kullanıldı

Tatbikat senaryosu, İzmir merkezli 6.2 büyüklüğünde bir depremle başladı. Sarsıntı duyurusunun ardından İzmir Ulaşım Merkezi’ndeki tüm personel, masalarının yanında "çök-kapan-tutun" yöntemini kullanarak güvenli bölge oluşturdu.

Yaklaşık 30 saniye süren temsili sarsıntının sonrasında bina içindeki hoparlörlerden tahliye çağrısı yapıldı. Çalışanlar, önceden belirlenen yerleri izleyerek koordineli bir şekilde dışarı çıktı.

Depremin ardından yangın çıktı

Senaryo gereği depremin sonrasında alan içindeki sinyal deposunda, elektrik hatlarından kaynaklanan bir yangın patlak meydana geldi. Alarm zillerinin çalmasıyla beraber yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İtfaiye ekipleri yola çıkarken, kurumun kendi söndürme personeli taşınabilir ekipmanlarla alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine varan İzmir İtfaiyesi, profesyonel bir müdahaleyle yangını büyümeden yayılması önledi.

Mahsur Kalan Personel İçin Zamana Karşı Yarış

Tahliyenin ardından güvenli alanda bir araya gelen personelin sayımı yapıldığında ise iki kişinin eksik olduğu tespit edildi.

Bir çalışanın ikinci kattaki izleme odasında, diğerinin ise dumanların yükseldiği depoda mahsur kaldığı belirlendi.

Kurtarma ekipleri bir an önce binaya girerek yaralıları sedyelerle tahliye etti. İlk yardım ekiplerine verilen yaralıların dışarı çıkarılmasıyla beraber, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu sınavı başarıyla bitirdi.

Özel durumu olan personele öncelik tanındı

Tatbikatın en önemli kısımlarından biri de engelli ve özel durumu olan çalışanlara yönelik hassasiyetti. Bina görevlileri ve destek ekipleri, bu personelin tahliyesini ilk önce gerçekleştirerek güvenli güzergahlar üzerinden dışarı çıkmalarına yardımcı oldu.