Olay, 22 Nisan’da Çiğli’deki özel bir hastanede yaşanmıştı. Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatı için hastaneye gelen Hatice Öncü’nün operasyon sırasında aniden durumu kötüleşmişti.

Yoğun bakıma alınan genç kızın durumunun daha da kötüleşmesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Doktorların bütün müdahalesine rağmen Hatice’nin kalbi dayanamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Hatice'nin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Tabutuna gelinlik bırakıldı

Hatice’nin cenaze töreninde yürekleri burkan bir detay yaşandı. Genç kızın tabutunun üzerine, giyemediği beyaz gelinliği konuldu.

Bir başka acı tesadüf ise adeta yürekleri dağladı. Kız kardeşi Esma Nur Öncü’nün aynı hastanede başka bir doktora burun ameliyatı olduğu öğrenildi. Ablasının gelinliğe sarılı tabutuna sarılıp ağlayan Esma Nur’un o anları, törene katılanları kedere boğdu.

Aile suç duyurusunda bulundu

Kızlarını defneden Öncü ailesi, ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile, bir ihmal olup olmadığının incelenmesini istiyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatırken, Hatice’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi raporuyla belli olacak.

Kemalpaşa'ya defnedildi

Basmane Çorakkapı Camisi’nde kılınan öğle namazının sonrasında Hatice’nin cenazesi, dualar eşliğinde Kemalpaşa Ansızca Mezarlığı’na defnedildi.