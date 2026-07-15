Sistem baştan aşağı değişti. Şubelere başvuran müşterilerin geçmiş dönem ödeme performansları ve yasal kayıtları büyük bir titizlikle taranıyor.

FİNDEKS PUANINDA 1100 BARAJI VE GELİR BELGESİ ŞARTI

İzmir'de kredi çekmek isteyenleri ilgilendiren haber geldi. Banka tahsis süreçlerinin ilk ve en önemli filtresini şüphesiz Findeks sistemi oluşturuyor. İzmir genelindeki şubelere yapılan müracaatlarda, skorun 1100 puanın altında kalması durumunda başvuru otomatik olarak sistem dışına itiliyor. Puan kriterini geçmeyi başaranlar için ise çok daha detaylı bir gelir tespiti aşaması başlıyor. Kurumlar, beyan edilen aylık kazancın mutlaka resmi evraklarla kanıtlanmasını talep ediyor. Gayrimenkul kira kontratları, maaş yazıları veya serbest meslek makbuzları sunulamadığı takdirde dosya bir adım bile ilerlemiyor. Her kuruşun resmi bir belgesi olmak zorunda. Belge yoksa işlemler anında iptal ediliyor. Yaş sınırları, algoritmaların taviz vermediği bir başka kural olarak dikkat çekiyor. Kanunlar gereği 18 yaşından küçük bireylerin nakit kullanması kesinlikle yasak.

İSTİKRARSIZ ÇALIŞMA GEÇMİŞİ VE SGK KAYITLARI

Sektörler veya şirketler arasında sürekli geçiş yapanlar finans kuruluşları tarafından güvenilir bulunmuyor. SGK girişleri çok yeni olan vatandaşların dosyaları yüksek risk barındırdığı gerekçesiyle genellikle olumsuz sonuçlanıyor. Bankacılık sektörü, borcun vadesi boyunca aksamadan ödenebilmesi için kesintisiz bir çalışma hayatı arıyor. Çalışma geçmişindeki uzun boşluklar onayı doğrudan tıkıyor.