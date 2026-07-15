Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire ilçesini ziyaret ederek belediyenin devam eden yatırımlarını yerinde inceledi. Altyapıdan tarıma, ulaşımdan sosyal desteklere kadar birçok alanda yürütülen projeleri denetleyen Tugay, esnaf, üretici ve muhtarlarla bir araya geldi.

Altyapı çalışmaları Ekim ayında tamamlanıyor

İZSU ve İZBETON ekiplerinin Tire'de yürüttüğü yağmur suyu, atık su ve içme suyu altyapı çalışmaları ile yol düzenlemelerinin toplam bütçesi 300 milyon liraya ulaştı. Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde eskiyen içme suyu şebekeleri yenilenirken, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları birbirinden ayrılıyor.

Şu ana kadar 6,3 kilometre yağmur suyu hattı ile 1,7 kilometre atık su hattı döşendi. Altyapısı biten yollara 28 bin tondan fazla sıcak asfalt serildi. Yetkililer, bölgedeki tüm çalışmaların ekim ayında tamamlanacağını açıkladı.

Tarım ve üreticiye doğrudan destek

Başkan Tugay, Tire Ziraat Odası’nı ziyaretinde bölgedeki tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekti. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için markalaşma ve pazarlamanın önemini vurgulayan Tugay, büyükbaş hayvancılığın ve yerel tarım ürünlerinin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında ilçedeki üreticilere bugüne kadar 15 binden fazla meyve ve zeytin fidanı, tarımsal tuzaklar ve buzağı destek paketleri dağıtıldı.

Kütüphane, mezbaha ve itfaiye yatırımları incelendi

Ziyaret programı kapsamında Türkiye'nin en eski yazma eser kütüphanelerinden biri olan tarihi Necippaşa Kütüphanesi de ziyaret edildi. Yaklaşık 5 bin yazma eserin bulunduğu kütüphanede incelemelerde bulunan Tugay, kültürel mirasın korunması gerektiğini söyledi.

Tugay ayrıca, restorasyonu tamamlanarak Tire Belediyesi’ne devredilen mezbahayı, ilçe otogarını ve yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye İstasyonu’nu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

