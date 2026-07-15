Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde başlattığı "Güzel İzmir Hareketi" çalışmaları, çevre ilçelerde de sürüyor.

Proje doğrultusunda Bayındır merkezinde yer alan ve işlevini yitiren kentsel alan, yapılan düzenlemelerle tekrar halkın kullanımına sunuldu.

Kullanışsız alanlar yeniden düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bayındır merkezindeki meydanda gerçekleştirdikleri incelemelerde, mevcut kuru havuzun çalışmadığını ve yaya geçişlerini zorlaştırdığını tespit etti.

Alandaki oturma birimlerinin yeterli kapasiteyi sağlayamayınca yeni bir yerleşim planı hazırlandı. Çalışmalar doğrultusunda, yaya geçişini zorlaştıran havuz kaldırıldı ve yeşil alan miktarı yaklaşık iki katına çıkarıldı.

Bölgeye yeni oturma grupları yerleştirilirken, peyzaj düzenlemesiyle alana renkli bitki türleri eklendi. Aynı zamanda, zaman içinde yıpranan zemin kaplamaları ve kaldırımlar sökülerek tamamen yenilendi.

Projenin amacı yaşam kalitesini artırmak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde yürütülen "Güzel İzmir Hareketi", kamusal alanların daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesini amaçlıyor.

Katılımcı belediyecilik modeliyle hayata geçirilen proje; sokaklar, parklar, pazar yerleri, okul çevreleri ve sosyal mekanlar gibi belirlenen 8 ana başlık çerçevesinde ilerliyor.