Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı koltuğuna olaylı bir şekilde oturan Utku Gümrükçü Gümrükçü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Gümrükçü mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet yapısı ve yönetim şeklinin belirli bir gruplara teslim edilemeyeceğinden bahsederek;

"Devlet yapısı belli gruplara teslim edilemez"

“CHP olarak, 15 Temmuz 2016 öncesinde olduğu gibi bugün de bu büyük tehlikeye sürekli dikkat çekiyor; hükümet edenleri İzmir’den, demokrasinin kalbinden bir kez daha uyarıyoruz: Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet yapısı ve yönetim şekli asla ve asla belli gruplara —ister dini, ister farklı marjinal gruplar olsun— teslim edilemez; devlet içinde ayrıcalık ve öncelik tanınamaz! Sırf siyasi destek almak, seçim kazanmak için çıkar ilişkileri kurulup cumhuriyetin ve devletin temellerine saldırmalarına göz yumulamaz. Göz yumulduğunda; dini aparat olarak kullanan, vatandaşlarımızın temiz dini duygularını sömürenlere fırsat verilirse, onlarla gizli ya da açık işbirliği yapılırsa ne olacağını 15 Temmuz’da çok acı ve kanlı bir şekilde yaşadık” dedi.

"Demokrasiyi kurtaran Atatürk devrimlerine bağlılıktır"

Yaşanan o kara gecenin aşılmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine bağlılığın önemini vurgulayan Gümrükçü, açıklamasına şöyle devam etti:

"O karanlık gecede memleketi, demokrasimizi ve devletimizi kurtaran şey; önce 100 yıllık devlet terbiyesine, Atatürk'ün devrimlerine ve cumhuriyete yürekten bağlı aklıselim, gözü pek cumhuriyetçi, Atatürkçü devlet yöneticilerimiz ile ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın ihanete bulaşmamış, geçit vermemiş kahramanlarıdır. Ve en önemlisi; bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi için Çanakkale'de, Sakarya'da, Afyon'da ve bu toprakların kurtuluş mührünün vurulduğu İzmir’de can vermiş olanların torunları, yani memleket ve cumhuriyet sevdalısı aziz milletimizdir. Biz dini, siyasetin tekelinden ve elinden kurtarmak zorundayız. Din, kul ile Allah arasındaki o yüce, mukaddes alanda kalmalı; devletin, adaletin ve liyakatin dili ise tamamen akıl ve bilim olmalıdır."

"Sadakat cemaatlere değil, devlete olmalıdır"

İl Başkanı Gümrükçü konuşmasının sonunda Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir; hiçbir zümre veya yapıyla paylaşılamaz! iyerek şöyle ekledi: "Hükümet edenler asla unutmamalıdır ki sadakat cemaatlere değil, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne olmalıdır! Menzili cumhuriyet ve demokrasi olmayanların devlet kadrolarına sızmasına geçit verilemez! İnanç ticareti yapanlar, en büyük zararı yüce dinimizin kendisine verirler! Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir; hiçbir zümre veya yapıyla paylaşılamaz! Devletin, adaletin ve liyakatin dili akıl ve bilim olmalıdır; cumhuriyet hiçbir yapıya teslim edilemez. Bu tarihi günde, canlarını hain kurşunlara ve bombalara siper ederek darbe girişimine karşı duran, cumhuriyetimizi korumak uğruna şehit düşen tüm vatan evlatlarını rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. Onların mirası, tam bağımsız ve demokratik Türkiye idealiyle İzmir’de daima yaşayacaktır."