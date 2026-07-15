Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayı boyunca dört farklı ilçede ikinci el pazarı kuracağını açıkladı. "İzmir’de Paylaşımın En Güzel Hali" sloganıyla düzenlenen etkinliklerle evlerdeki kullanılmayan eşyaların yeniden değerlendirilmesi, israfın azaltılması ve aile bütçelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Temmuz ayında 4 ilçede tezgahlar açılacak

Pazarlar sırasıyla Konak, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde kurulacak. Alışveriş yapmak veya tezgahlara göz atmak isteyenler için belirlenen yer ve tarihler şöyle:

17 Temmuz Cuma / Konak: Hatay Kapalı Pazar Yeri (Murat Reis Mahallesi, 183 Sokak No:1)

20 Temmuz Pazartesi / Gaziemir: Atıfbey Kapalı Pazar Yeri (Atıfbey Mahallesi, 6/1 Sokak No:1)

29 Temmuz Çarşamba / Karabağlar: Bozyaka Kapalı Pazar Yeri (Bozyaka Mahallesi, 3089 Sokak No:25)

31 Temmuz Cuma / Buca: Buca Kapalı Pazar Alanı (Kozağaç Mahallesi, 223 Sokak No: 80)

Stant başvuruları internetten alınıyor

Evindeki eski veya kullanılmayan eşyaları satarak gelir elde etmek isteyen vatandaşlar pazarlarda stant açabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, başvuru yapmak isteyenlerin bizvariz.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabileceğini duyurdu.

