Güzelbahçe Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında MASAK verileri doğrultusunda düzenlenen ikinci operasyonda, tutuklu başkan Mustafa Günay'ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Kübra Günay ve kardeşi Hüseyin Günay gözaltına alınmıştı. MASAK'ın belirlediği şüpheli mali hareketler, jandarmanın bugün düzenlediği ikinci dalga operasyonun temel dayanaklarından birini oluştururken; gözaltına alınan Ahmet Günay, İmran Kübra Günay ve Hüseyin Günay jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlarla ilgili verilen kararı Çağatay Güç duyurdu.

Serbest bırakıldılar!

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çağatay Güç, "Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay’ın ailesine yönelik gerçekleştirilen, hukuki dayanağı olmayan bu süreci kabul etmiyoruz. Başkanımızın dürüstlüğünü ve çalışkanlığını tüm Güzelbahçe halkı bilirken, iki haftada bir tekrarlanan ve sistematik hâle gelen bu vicdan sızlatan operasyonlar, yalnızca bir aileyi değil, adalet duygusunu ve toplumsal refahı da hedef almaktadır.

Az önce Başkanımız Mustafa Günay’ın ailesi serbest bırakıldı. Bu karar sevindirici olsa da yargının Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımızı ve ailelerini hedef aldığını, yıprattığını bizler gibi halkımız da görüyor. Biz hesap vermekten korkmuyoruz ancak ne bu siyasi operasyonlardan ne de mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Hukuksuzluk karşısında geri adım atmayacak, adalet ve demokrasi mücadelemizi bu kara düzene karşı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.