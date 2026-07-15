Son Mühür- Torbalı siyasetinde sular yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yapan, hatta 28. Dönem İzmir Milletvekili Aday Adayı olan Burak Akkol, kendisini haksız yere işten çıkaran belediye yönetimine karşı açtığı davayı kesin olarak kazandı. Yargıtay sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte karar 14 Temmuz 2026'da netleşti.

Ameliyat öncesi işten çıkarılmıştı

Akkol'un mücadelesi, yaklaşık dört yıl önce geçirdiği ciddi bir ameliyat öncesinde, dönemin CHP'li belediye başkanı tarafından haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarılmasıyla başladı. O dönemde, "maskeler düştü" diyerek bu haksızlığa sessiz kalmayan Akkol, konuyu hemen yargıya taşıdı. "hak söke söke alındı" sözleriyle vurgulayan siyasetçi, mücadelesinin haklılığını tescilledi.

Tazminat sokak hayvanlarına ve vefa lokmasına

Akkol, davanın kesinleşmesinin ardından halka yaptığı açıklamada, kazandığı tazminatın tek bir kuruşunu dahi şahsı için kullanmayacağını belirtti.

Akkol, "Tazminatımla İlçemize emek vermiş merhum belediye başkanlarımız için hayır lokması döktüreceğim" diyerek, ilçenin tarihine ve emektarlarına olan vefasını gösterdi.

Tazminatın geri kalanı ise sokaktaki can dostlarımıza adanacak. Akkol, hem sosyal sorumluluğunu hem de ilçenin diğer önemli bir sorununa çözüm üretme arzusunu ortaya koydu.

Burak Akkol, açıklamasında isim vermeden mevcut belediye yönetimine ve kendisini haksız yere işten çıkaranlara yönelik eleştirilerini de dile getirdi. "Siyasette bedel ödetmeye çalışanların kibirli sonunu gördük!" ve "Makamlar değil, insanlar makamlara şeref verir" sözleriyle Akkol, mücadelesinin sadece yargı nezdinde değil, vicdanlarda da kazanıldığını vurguladı.

