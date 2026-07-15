Son Mühür- Sürdürülebilir gelecek vizyonu ile hareket eden Bornova Belediyesi yine başarılı bir çalışmaya imza attı. Kent genelinde yürütülen çevre dostu projeleri kurumsal yapıya entegre etmeyi hedefleyen belediye, hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirlik kültürünü tüm birimlerine yaymak amacıyla dev bir eğitim seferberliği başlattı. "Yeşil Yakalı Yürütücü Personel Eğitim Programı" İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğiyle hayata geçirildi. Bu program adeta Bornova’nın yerel yönetim anlayışında yeni bir milat oluşturdu.

“Bu dönüşümün öncüsü olacaktır”

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yaptı. Başkan Ömer Eşki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz sürdürülebilirliği yalnızca ağaç dikmek ya da atık toplamak gibi dar bir çevresel çerçevede görmüyoruz. Bornova Belediyesi olarak bu kavramı ekonomik, sosyal ve kurumsal boyutlarıyla bir bütün olarak ele alıyoruz. 'Sürdürülebilir Bir Bornova' vizyonumuz, belediyemizin attığı her imzada, ürettiği her projede ve sunduğu tüm hizmet süreçlerinde temel rehberimiz olacak. Bu eğitimle kurulan Yeşil Yakalı ekibimiz, bu dönüşümün öncüsü olacaktır."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürü Emre Uysal dünya genelindeki güncel sürdürülebilirlik yaklaşımlarını aktarırken, yerel yönetimlerin bu değişim sürecine nasıl adapte olması gerektiğini ve akıllı kent uygulamalarının önemini paylaştı.

İzmir Sürdürülebilirlik Akademisi Koordinatörü Sibel Yüksel Şenel Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın kavramsal çerçevesini masaya yatırdı. Programın son bölümünde sahne İzmir Sürdürülebilirlik Ağı Koordinatörü Nihat UçukoğluUçukoğlu, kamu kurumlarında karbon ayak izini ve çevresel etkiyi azaltmayı, enerji ile kağıt gibi kaynakların verimliliğini artırmayı hedefleyen "Sürdürülebilir Ofis Eylem Planı" hakkında personeli bilgilendirdi.