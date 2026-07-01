Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu Avrupa Birliği destekli Re-Value projesi, yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

"KÖK: Kültürpark’ın Biyoçeşitliliği ve İçindeki Hikayeler" adını taşıyan bu çalışma, 3 Temmuz'dan 30 Temmuz'a kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini kabul etmeye devam edecek.

Üst kat Doğu Galeri’de olan sergi, Kültürpark’ı yalnızca fiziksel bir alan olarak değil, kentin ortak hafızası olarak ele alıyor.

Yangının küllerinden doğan bir miras

Serginin ana temalarından biri, 1922 Büyük İzmir Yangını sonrası parkın nasıl hayatımıza girdiği. Cumhuriyet'in modern şehir planlama anlayışıyla şekillenen bu süreç, arşiv belgeleri ve tarihsel kayıtlarla gün yüzüne çıkıyor.

Yalnızca beton ve ağaç değil; dünyanın dört bir yanından getirilen bitkilerin ve zamanla oluşan ekosistemin gelişim süreci de bilimsel veriler ve özel fotoğraflarla destekleniyor.

Re-Value projesinin sürdürülebilirlik anlayışını yansıtan bu sergi, ziyaretçilere tek bir bakış açısı sunmuyor. Ekolojik dönüşüm, toplumsal değerler ve kültürel peyzaj gibi kavramları bir araya getiriyor.

Kültürpark’ın yıllar içindeki gelişimini, doğa ile kent yaşamının nasıl iç içe geçtiğini gözlemlemek isteyenler için adeta yol gösteriyor.

Perde arkasında büyük emek yatıyor

Sergi, İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi, ancak arkasında geniş bir uzman kadrosu bulunuyor.

Prof. Dr. Sezai Göksu kuş faunasına dair özel fotoğraflarını sunarken, fotoğraf sanatçısı Umut Bayır da Kültürpark’tan kareleri sergiye taşıyor.

Flora bölümü ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tanay Birişçi, Hatice Sönmez Türel ve Merve Özeren Alkan’ın ortak çalışmasıyla hazırlandı.

