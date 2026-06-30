Konak Belediyesi, tüketici haklarını korumaya yönelik uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu tarafından yapılan paylaşımda, ilçedeki kapalı pazaryerlerinde hizmet sağlayan "Tartı Kontrol Noktaları" sayesinde vatandaşlar, almış oldukları ürünlerin ağırlığını ücretsiz olarak yeniden kontrol edebiliyor.

Eksik tartım tespit edilirse işlem!

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılan kontroller sonucunda, yeniden yapılan tartım işlemi neticesinde eksik gramaj belirlenmesi durumunda ilgili satıcı hakkında gerekli idari işlemlere start veriliyor.

Güvenli alışveriş önceliğimiz!

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden uygulamayla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Başkan Mutlu, tüketiciyi koruyan uygulamaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Tüketiciyi koruyan uygulamalarımızı sürdüreceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Mutlu, "Kapalı pazaryerlerimizde hizmet veren Tartı Kontrol Noktamız ile komşularımızın aldığı ürünleri yeniden tartıp kontrol edebilmelerini sağlıyoruz. Zabıta ekiplerimizin gözetiminde gerçekleştirilen kontroller sayesinde eksik tartım tespit edilirse anında işlem başlatıyoruz. Konak'ta komşularımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için pazaryerlerimizde denetimlerimizi ve tüketiciyi koruyan uygulamalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.