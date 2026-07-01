İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcılarına yönelik faaliyetlerini hızlandırdı. Ekipler, Bornova ve Konak ilçelerindeki iki ayrı adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve bunların piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, sokak satıcılarına dağıtılması planlanan uyuşturucu maddeleri nakledilmeden koruma altına aldı.

2 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda, 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ile bu hapların imalatında kullanılan 44 kilo 694 gram hammadde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.U. ve S.K. isimli iki şüpheli, emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.