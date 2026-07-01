Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in yaz akşamlarını şenlendiren ve artık bir klasik haline gelen Çim Konserleri için geri sayım başladı.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nın o kendine özgü atmosferinde gerçekleşecek etkinlikler, bu yıl yine birçok farklı ismi ağırlayacak.

Müziğin nabzı bu yıl da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda atacak

Yazın kavurucu sıcaklarından biraz olsun uzaklaşmak isteyen İzmirliler için en iyi adreslerden biri yine Tarihi Havagazı Fabrikası olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlikler, yıllardır şehrin kültürel yaşamının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sevdiklerinizle oturup bir şeyler içerken sahne performanslarına da eşlik edebileceğiniz konserler, 7 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kimler hangi tarihte sahne alacak?

Ücretsiz olarak düzenlenecek olan konserler saat 21.00’de başlıyor. Sahne alacak olan isimler ise şu şekilde sıralandı;

7 Temmuz: Merve Mete & İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası

14 Temmuz: İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Ensemble

21 Temmuz: Enes Kunduracı

28 Temmuz: Evrim Özkaynak

3 Ağustos: Duo Cuba & Margarita

11 Ağustos: Fulya Atıl

18 Ağustos: Sedat Yüce

25 Ağustos: Dolce Band