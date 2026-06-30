Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in bereketli topraklarında yetişen zeytin, artık geleceğini daha sağlam temellere oturtmak için bir araya geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zeytinyağın ve zeytinin daha ileriye taşınması, ekonomik değerinin yükselmesi için önemli bir adım attı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan Zeytin Çalıştayı, sektörün tüm temsilcilerini aynı masada buluşturdu.

Zeytin Danışma Kurulu kolları sıvadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başlattığı danışma kurulları, kent genelinde ortak bir vizyon oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda kurulan Zeytin Danışma Kurulu, sektörün sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek için kolları sıvadı.

Üreticiden akademisyene, kooperatiflerden sanayiciye kadar geniş bir kitlenin katılımıyla yapılan çalıştayda, zeytinciliğin yarını konuşuldu.

"Zeytin sektörümüzün yarınlarına yön verecek tarihi bir dönüm noktası olacaktır

Açılış konuşmalarını yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, bu buluşmanın yalnızca bir toplantı değil, bir görüş birliği olduğunu altını çizen Üngür,

"Bu büyük topluluğun İzmir’de zeytin için toplanması çok kıymetli. Bugün çalışma masalarında hep birlikte üreteceğimiz ortak kararlar, geliştireceğimiz vizyoner stratejiler ve somut çözüm önerileri; zeytin sektörümüzün yarınlarına yön verecek tarihi bir dönüm noktası olacaktır.

Buradan çıkacak sektörel mutabakat; üreticimizin emeğine bereket katacak, zeytinyağımızın küresel pazardaki rekabet gücünü artıracak ve tarladan sofraya uzanan tüm süreçlerin kalitesini en üst seviyeye taşıyacaktır." dedi.

"Zeytinin mutlaka ulusal ve uluslararası değerini bulması lazım"

Zeytinin İzmir için yalnızca bir tarım ürünü değil, kentin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Kurucu ise, hedeflerinin bu ürünü dünya çapında hak ettiği değere kavuşturmak olduğunu belirterek, Kurucu,

"İzmir’in kimliğinde zeytin ve zeytinyağı önemlidir. İzmir için birkaç önemli üründen bir tanesidir. Zeytinin mutlaka ulusal ve uluslararası değerini bulması lazım. Kalitesiyle, tadıyla, sürdürülebilir olmasıyla bunu başarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Yedi masada yedi farklı bakış

Çalıştay boyunca oluşturulan yedi ayrı masada, zeytin sektörü tüm yönleriyle konuşuldu. Katılımcılar; üretim tekniklerinden pazarlamaya, iklim krizinden kooperatifçiliğe kadar birçok başlıkta uygulanabilir projeler üretmek için çalıştı. Masada,

Zeytinliklerde bakım ve emek süreçlerinin güçlendirilmesi, doğru türlerin seçimi ve envanter çalışması, kalite takibi ve sahtecilikle mücadele, yeni nesil kooperatifleşme modelleri, marka değeri oluşturma ve dünyaya açılma, zeytin turizmi ve gastronomi, iklim değişikliğine karşı akıllı tarım ve döngüsel ekonomi konuşulacak.