Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Konak ilçesi Namık Kemal Mahallesi, güne yangın paniğiyle başladı. Sabah saatlerinde 843 Sokak üzerinde bulunan bir binada klima panelinden kaynaklı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar çevreyi kapladı.

Duyarlı vatandaş facianın önüne geçti

Çevredeki evlerden birinde oturan A.B. isimli duyarlı vatandaş, pencerelerden çıkan yoğun dumanı fark etti. Vatandaş, saat tam 08:43’te 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Tam zamanında yapılan ihbar facianın önüne geçti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dar sokaklarda itfaiyenin zorlu müdahalesi

Bölgedeki dar sokaklara rağmen itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Ekipler alevlere müdahale etmeye başladı.

Sağlık ekipleri ise duman zehirlenmesi riskine karşı olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye erleri, yangını çevredeki bitişik nizam binalara sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

Maddi hasar oluştu

Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı.