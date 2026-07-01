Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadifekale’de yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarla buluşmak için mahalleye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hem çocukların hayallerine ortak olan hem de kadınların üretim sürecine dahil olduğu projeyi inceleyen Başkan Tugay, mahalle sakinlerinden gelen taleplere de bizzat kulak verdi.

20 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlıyor

Ziyaretin ilk adresi, "Kadifekale Uçurtma Şenliği Sergisi: Kuyruğundaki Hikayeler-Gökyüzüne Ne Söylemek İstersin?" isimli sergi oldu.

13 Mayıs'ta çocuklar tarafından tasarlanan uçurtmaların, yazdıkları dileklerin ve hikayelerin yer aldığı sergi, Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi'nde 20 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Başkan Tugay, sergi alanında miniklerin spor sahası isteklerini dikkatle dinledi. Belediye ekiplerinin dağıttığı oyuncaklarla keyiflenen çocuklarla bol bol vakit geçiren Tugay, çocukların yüzündeki mutluluğa ortak oldu.

Vatandaşlar taleplerini Tugay'a iletti

Sergi gezisinin sonrasında, belediye tarafından oluşturulan ve kadınların organik üretim gerçekleştirdiği bostana geçen Başkan Tugay, mahalleli kadınlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Yetiştirilen ürünleri inceleyen ve kadınların emeğini gözlemleyen Tugay, bölgedeki sosyal yaşamın güçlendirilmesi için atılabilecek adımları konuştu.

Kadınların kahvaltı davetini reddetmeyen Tugay, yoğun çalışma temposu içerisinde bu buluşmayı gerçekleştirmek istediğini dile getirdi. Ziyaret sırasında vatandaşlar, bostan alanı için piknik masası, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını dile getirdi.

Tugay, bu taleplerin hızla gerçekleşmesi için ilgili birimlere bizzat talimat verdi. Ayrıca, yaz aylarında çocukların ve annelerin denizle daha fazla buluşabilmesi için gezilerin artırılacağı mesajını verdi.

"Çok işimiz var ama adım adım hepsini halledeceğiz"

Kadifekale'nin İzmir için öneminden de bahseden Tugay, "Uçurtma etkinliğimizden sonra sergiyi görmeye geldim ama mahallemizin kadınlarıyla konuştuk. Onların, çocuklarımızın istekleri olduğunu öğrendim.

Hepsini yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Kadifekale bizim için değerli, kıymetli bir semtimiz. Buna herkes inansın. Çok işimiz var ama adım adım hepsini halledeceğiz." ifadelerini kullandı.