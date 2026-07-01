Ege'nin incisi İzmir yoğun öğrenci nüfusuyla Türkiye'nin en önemli eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Özellikle şehirdeki İzmir Demokrasi Üniversitesi, modern altyapısı ve geniş akademik kadrosuyla her yıl binlerce gencin bu yıl da radarına girmeyi başardı. Tercih dönemlerinde ve üniversite araştırmalarında en çok merak edilen konulardan biri de okulun resmi statüsü ve kayıt şartları oluyor. Adaylar "İzmir Demokrasi Üniversitesi vakıf üniversitesi mi?" ve "İzmir Demokrasi Üniversitesi bölümleri neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne dair tüm merak edilenler...

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ Mİ ÖZEL Mİ?

İzmir Demokrasi Üniversitesi, tamamen devlet üniversitesi statüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Kurum, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi'nin ardından kapatılan vakıf statüsündeki İzmir Üniversitesi'nin yerine kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 20 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen yasa tasarısının ardından, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6745 sayılı kanunla resmen bir devlet üniversitesi olarak hayata geçti. Dolayısıyla üniversitede eğitim alan öğrenciler, devlet üniversitelerinin sahip olduğu tüm hak, muafiyet ve kamu bütçesi avantajlarından faydalanıyor.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ VE FAKÜLTELERİ NELERDİR?

Çok yönlü bir eğitim modelini benimseyen İzmir Demokrasi Üniversitesi; sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarında geniş bir yelpazede akademik programlar sunuyor. Bünyesinde modern laboratuvar altyapısına sahip Tıp ve Diş Hekimliği gibi popüler sağlık fakültelerini barındıran üniversite, aynı zamanda şu ana akademik birimlerle öğrencileri geleceğe hazırlıyor:

Tıp Fakültesi: Uygulamalı ve teorik eğitimi bir arada sunarak sağlık sektörüne nitelikli hekimler kazandırıyor.

Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik öncesi fantom (simülasyon) laboratuvarları ve modern tedavi üniteleriyle öne çıkıyor.

Hukuk Fakültesi: Adalet mekanizmasına katkı sunacak nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedefliyor.

Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Endüstri Mühendisliği gibi çağın gereksinimlerine uygun bölümleri barındırıyor.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda eğitim imkanı sağlıyor.

Mimarlık Fakültesi: Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama bölümleriyle tasarım odaklı bir eğitim modeli sunuyor.

Eğitim Fakültesi: Geleceğin öğretmenlerini çağdaş pedagojik yaklaşımlarla sektöre kazandırıyor. Başkan İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı! İçeriği Görüntüle

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİNİN AVANTAJLARI VE ÖĞRENCİ OLANAKLARI NELERDİR?

Bir devlet üniversitesi olmasının getirdiği bütçe ve harç avantajlarını öğrencilerine doğrudan yansıtan kurum, eğitim kalitesinin yanı sıra çeşitli akademik ve sosyal kolaylıklar da vadediyor. YÖK mevzuatlarına tam uyumlu yapısı sayesinde, başarı kriterlerini karşılayan öğrencilere bölümler arası yatay ve dikey geçiş imkanı tanınıyor.

Üniversitenin İzmir'in merkezi noktalarına, sanayi bölgelerine ve büyük sağlık merkezlerine olan yakınlığı, öğrencilerin staj veya yarı zamanlı iş bulmalarını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası değişim programlarını, özellikle de Erasmus+ süreçlerini aktif şekilde destekleyen üniversite, gençlerin küresel ölçekte bir vizyon kazanmasına zemin hazırlıyor.