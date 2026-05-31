2025 yılında Türkiye’den yapılan Schengen vize başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 1 milyon 260 bini geçti. Artışa rağmen, başvuruların ortalama yüzde 14,6’sı reddedildi. Avrupa ülkeleri arasında ret oranları büyük farklılıklar gösteriyor.

En Yüksek Retler Malta ve Polonya’dan

Listeye bakıldığında, en sert ret uygulayan ülke Malta oldu. Üç başvurudan birini reddeden Malta, yüzde 34,8 ile zirvede. Polonya ise yüzde 33,5 ret oranıyla ikinci sırada yer aldı. İsveç, Norveç, Almanya, Finlandiya ve Danimarka da yüksek ret oranlarıyla dikkat çekiyor. Almanya’daki ret oranı yüzde 21,1 ile özellikle yoğun başvuruların yapıldığı ülkeler arasında öne çıkıyor.

Yunanistan Hem En Çok Başvuru Hem En Fazla Onay

Türk vatandaşlarının en fazla başvuru yaptığı ülke Yunanistan oldu. Aynı zamanda Yunanistan, başvuruların büyük kısmını onaylayarak olumlu vize tablosu çizdi. Bu durum, Yunanistan’a seyahat etmeyi planlayanlar için umut verici bir haber niteliğinde.

Ret Oranları ve Seyahat Planları

Türkler, Schengen vizesi almak için farklı stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Başvuru sürecinde belgeleri eksiksiz hazırlamak ve başvuruyu doğru zamanda yapmak, ret ihtimalini azaltıyor. Yüksek ret oranlarına sahip ülkelerde, başvuruların kabul görme ihtimali daha düşük.

Avrupa’ya Seyahatte Yeni Dönem

2025 verileri, Türklerin Avrupa seyahatlerinde dikkatli adımlar atması gerektiğini gösteriyor. Malta ve Polonya gibi ülkeler sert tutum sergilerken, Yunanistan gibi ülkeler daha esnek davranıyor. Seyahat planı yapanlar, istatistikleri göz önünde bulundurarak rotalarını belirleyebilir.