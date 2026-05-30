Bir zamanlar daha çok eski ev dekorasyonlarında görülen makrome, bugün gençlerin en çok ilgi gösterdiği uğraşlardan biri haline geldi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde kafelerde, parklarda ve evlerde makrome yapan gençlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Artan maliyetler gençleri farklı arayışlara itti

Son yıllarda yükselen yaşam giderleri, gençlerin sosyal yaşam tercihlerini doğrudan etkiledi. Dışarıda geçirilen zamanın maliyetinin artması, birçok kişiyi daha ekonomik aktivitelere yönlendirdi. Makrome ise bu noktada öne çıktı.

Başlamak için yalnızca birkaç ip ve basit malzeme yeterli oluyor. Düşük bütçeyle uzun saatler vakit geçirme imkanı sunan bu uğraş, gençlerin ilgisini çekiyor. Arkadaş grupları arasında da yaygınlaşan makrome, aynı zamanda sosyal bir etkinliğe dönüşüyor.

Ekran yorgunluğuna karşı farklı bir mola

Sürekli telefon ve bilgisayar ekranına maruz kalan gençler, boş zamanlarında daha sakin aktiviteler tercih ediyor. Makrome yaparken ortaya çıkan ritmik hareketler, dikkati tek noktada topluyor.

Saatler boyunca sosyal medya akışında vakit geçirmek yerine somut bir ürün ortaya çıkarmak, birçok genç için farklı bir deneyim sunuyor. Duvar süsünden saksılığa kadar pek çok ürün kısa sürede tamamlanıyor.

Hobi olmaktan çıkıp kazanca dönüştü

Makrome trendinin büyümesindeki bir başka etken de gelir fırsatı sunması oldu. Gençler hazırladıkları çanta, anahtarlık, duvar süsü ve dekoratif ürünleri sosyal medya üzerinden satışa çıkarıyor.

Bazıları için sadece boş zaman değerlendirme yöntemi olan makrome, bazıları için ise ek gelir kaynağına dönüşüyor. Böylece hem üretim yapılırken hem de bütçeye katkı sağlanıyor.

Ekonomik şartlar gençlerin tercihlerini değiştirirken, makrome gibi geleneksel el sanatları da yeniden gündeme geliyor. Görünen o ki düğüm düğüm örülen bu hobi, önümüzdeki dönemde de gençlerin hayatındaki yerini koruyacak.