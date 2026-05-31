Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, özellikle Karadeniz ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ise ifade edildi.

Yağışlı hava damga vuracak!

Meteoroloji'den gelen veriler çerçevesinde hafta boyunca yurdun farklı bölgelerinde aralıklarla sağanak yağış etkili olacak. Yeni haftanın ilk gününde özellikle Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışın gerçekleşme ihtimali yüksek.

Yağış alanı genişleyecek!

Haftanın ikinci gününde ise yağışlı sistemin etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Salı günü İç Ege, Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Perşembe günü de etkisini gösterecek!

Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların etkisini kısmen azaltması beklenirken, bazı bölgelerde sağanak geçişleri etkisini sürdürecek. Perşembe günü Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış görüleceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında artış!

Meteorolojik değerlendirmeler neticesinde hava sıcaklıklarında hafta boyunca yükselişin etkili olması bekleniyor. Özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülürken, diğer bölgelerde değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava ne durumda olacak?

Başkent Ankara’da hafta boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

İstanbul’da haftanın ilk gününde özellikle kuzey ilçelerinde sağanak yağış görülebileceği ifade edilirken, salı günü sıcaklığın 30 dereceye kadar yükseleceği ifade ediliyor.

İzmir’de ise hafta başında parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması beklenirken, kentte hava sıcaklıklarının 32 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.