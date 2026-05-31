Mobil cihaz kullanıcıları, farkında olmadan “Anatsa” truva atının tehdidi altında. Telefonunuza bulaşan virüs, cihazın tüm kontrolünü ele geçiriyor ve banka hesaplarınızda işlem yapabiliyor. Bu virüsün yüklendiği cihazlar üzerinden siber dolandırıcılar kritik finansal verilere ulaşıyor.

Hangi Uygulamalar Riskli?

Resmi uygulama mağazasından kaldırılmış olmasına rağmen, aşağıdaki uygulamalar cihazlarda tehlike yaratabiliyor:

Phone Cleaner / File Explorer

PDF Viewer – File Explorer

PDF Reader – Viewer & Editor

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager

Bu uygulamalardan herhangi birini daha önce indirmiş olan kullanıcıların, hesap güvenliği için telefonlarından hemen silmeleri öneriliyor.

Virüsün Etki Alanı

Başlangıçta belirli Android cihazları hedef alan virüs, kısa sürede tüm Android cihazlara yayıldı. Tahminlere göre, virüsü barındıran uygulamalar 150 bin ile 200 bin arasında indirildi. Avrupa ülkelerinde Birleşik Krallık, Almanya, İspanya, Çekya, Slovakya ve Slovenya başı çekiyor; Türkiye’de de benzer riskler bulunuyor.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Telefonunuzda yukarıdaki uygulamalardan biri varsa, cihazınızı hemen tarayın ve uygulamayı silin. Banka işlemlerinizde olağan dışı hareketlilik fark ederseniz, bankanızla iletişime geçin. Ayrıca, bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının ve cihazınızda güncel güvenlik yazılımı bulundurun.

Dijital Güvenlik Önlemleri

Uzmanlar uyarıyor: Resmi mağazalardan kaldırılan bir uygulama, cihazınızda artık güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Manuel olarak uygulamayı silmek ve şüpheli işlemleri kontrol etmek şart. Mobil bankacılık kullanıcıları, sadece güvenilir uygulamaları indirip, telefonlarının güvenlik ayarlarını düzenli olarak kontrol ederek riskleri azaltabilir.