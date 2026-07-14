İzmir Bayraklı'da iki yıl önce kamyonetinde silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Akgül cinayetine ilişkin davada önemli bir aşama katedildi. Cumhuriyet savcısı, iki tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, maktulün eşi için ise beraat yönünde mütalaa verildi.

Esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sundu!

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar A. Akgül (43), R.K. (35) ve G.U. (45), müştekiler ile taraf avukatları katılım gösterdi.

Duruşmada konuşan müştekiler, daha önceki beyanlarını tekrar ederek sanıklardan şikayetçi olduklarını mahkemeye bir kez daha ifade etti.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi!

Savcılık mütalaasında, tutuklu sanıklar R.K. ile G.U.'nun Mehmet Akgül'ü "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işledikleri kanaatine varıldığı ifade edilerek, her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ek olarak, olay çerçevesinde yargılanan maktulün eşi A. Akgül hakkında ise suçun sabit olmadığı sebebiyle beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirildi.

Savunma için ek süre!

Savcılık mütalaasının okunması sonrasında sanık avukatları, esas hakkındaki görüşe karşı ayrıntılı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden ek süre talebi istedi.

