Son Mühür- İzmirlilerin yaz akşamları eğlencenin doruğunda geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendiren ve Urla’da başlayan “Mahalle Şenliği” etkinliklerin yeni durağı Kadifekale oldu. Çocuk atölyeleri, spor deneyim alanları, konserler ve birbirinden renkli gösterilerin yer aldığı Mahalle Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi.
Programda eğlence İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Burak Maral konseriyle doruğa çıktı. Kentin farklı ilçe ve mahallelerinde düzenlenen şenlikler, 26 Ağustos’a kadar devam edecek.
"Mutlu hissettim"
Mahalle Şenliği’ne katılan Kumsal Şen, “Çok güzel bir yer. Şarkılar dinledik, gösteriler izledik, yüz boyama etkinliğine katıldık. Çok eğlendik. Mutlu hissettim" dedi. Gülendam Alak, etkinliği düzenlediği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek “Parkurda atlama, sıçrama, eğilme vardı.
Bizi teker teker sahneye çıkartıp madalya verdiler. Mutlu hissettik” diye konuştu. Yiğit Ali Karaman, “Çok eğlenceli. Böyle bir etkinlik yapılması çok güzel” dedi. Ambar Aslan, “Çok eğlendik, futbol oynadık. Konser izledik. Cemil Başkan’a teşekkür ederiz” dedi. Mirhan Demir, “Çok iyi. Hep yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
İşte gün gün Mahalle Senliği yerleri:
17 Temmuz: Aliağa – Örnekkent Mahallesi
18 Temmuz: Ödemiş – Gölcük Mahallesi
19 Temmuz: Menemen – Gazi Mahallesi (Koyundere)
20 Temmuz: Balçova – Çetin Emeç Mahallesi
22 Temmuz: Kiraz – Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı
24 Temmuz: Bayındır – Çırpı Mahallesi Pazaryeri
27 Temmuz: Bayraklı – Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı
29 Temmuz: Kınık – Poyracık Mahallesi
29 Temmuz: Karşıyaka – Bahçelievler Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı
31 Temmuz: Bergama – Yenikent Mahallesi
3 Ağustos: Bornova – Çamdibi Atatürk Parkı
5 Ağustos: Beydağ – 2 Eylül Kurtuluş Parkı
7 Ağustos: Torbalı – Ertuğrul Mahallesi Ertan Ünver Millet Bahçesi
10 Ağustos: Çeşme – Germiyan Mahallesi
12 Ağustos: Karaburun – Karaburun Merkez Mahallesi Meydanı
14 Ağustos: Çiğli – İnönü Mahallesi
17 Ağustos: Gaziemir – Emrez Mahallesi
19 Ağustos: Tire – Gölet Rekreasyon Alanı
21 Ağustos: Karabağlar – Limontepe Mahallesi Pazaryeri
24 Ağustos: Kiraz – Cevizli Mahallesi
26 Ağustos: Dikili – Çandarlı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı