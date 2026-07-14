Son Mühür- İzmirlilerin yaz akşamları eğlencenin doruğunda geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendiren ve Urla’da başlayan “Mahalle Şenliği” etkinliklerin yeni durağı Kadifekale oldu. Çocuk atölyeleri, spor deneyim alanları, konserler ve birbirinden renkli gösterilerin yer aldığı Mahalle Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Programda eğlence İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Burak Maral konseriyle doruğa çıktı. Kentin farklı ilçe ve mahallelerinde düzenlenen şenlikler, 26 Ağustos’a kadar devam edecek.

"Mutlu hissettim"

Mahalle Şenliği’ne katılan Kumsal Şen, “Çok güzel bir yer. Şarkılar dinledik, gösteriler izledik, yüz boyama etkinliğine katıldık. Çok eğlendik. Mutlu hissettim" dedi. Gülendam Alak, etkinliği düzenlediği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek “Parkurda atlama, sıçrama, eğilme vardı.

Bizi teker teker sahneye çıkartıp madalya verdiler. Mutlu hissettik” diye konuştu. Yiğit Ali Karaman, “Çok eğlenceli. Böyle bir etkinlik yapılması çok güzel” dedi. Ambar Aslan, “Çok eğlendik, futbol oynadık. Konser izledik. Cemil Başkan’a teşekkür ederiz” dedi. Mirhan Demir, “Çok iyi. Hep yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İşte gün gün Mahalle Senliği yerleri:

17 Temmuz: Aliağa – Örnekkent Mahallesi

18 Temmuz: Ödemiş – Gölcük Mahallesi

19 Temmuz: Menemen – Gazi Mahallesi (Koyundere)

20 Temmuz: Balçova – Çetin Emeç Mahallesi

22 Temmuz: Kiraz – Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı

24 Temmuz: Bayındır – Çırpı Mahallesi Pazaryeri

27 Temmuz: Bayraklı – Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı

29 Temmuz: Kınık – Poyracık Mahallesi

29 Temmuz: Karşıyaka – Bahçelievler Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı

31 Temmuz: Bergama – Yenikent Mahallesi

3 Ağustos: Bornova – Çamdibi Atatürk Parkı

5 Ağustos: Beydağ – 2 Eylül Kurtuluş Parkı

7 Ağustos: Torbalı – Ertuğrul Mahallesi Ertan Ünver Millet Bahçesi

10 Ağustos: Çeşme – Germiyan Mahallesi

12 Ağustos: Karaburun – Karaburun Merkez Mahallesi Meydanı

14 Ağustos: Çiğli – İnönü Mahallesi

17 Ağustos: Gaziemir – Emrez Mahallesi

19 Ağustos: Tire – Gölet Rekreasyon Alanı

21 Ağustos: Karabağlar – Limontepe Mahallesi Pazaryeri

24 Ağustos: Kiraz – Cevizli Mahallesi

26 Ağustos: Dikili – Çandarlı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı

