Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), salı günü kentteki su kesintisi programını güncelledi. Ekiplerin şebekelerdeki arızalara müdahale etmesi, ana boru patlakları ve branşman sorunları nedeniyle bazı bölgelere geçici olarak su verilemiyor. 14 Temmuz 2026 itibarıyla kesintilerden etkilenen tüm mahalleler ve suların geleceği saatler şu şekilde:

ÇEŞME (Şifne)

Ana boru arızası: Şifne Mahallesi 6412 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle saat 09.53 ile 11.53 arasında yaklaşık 2saat su kesintisi yaşanacak.

TİRE (İhsaniye, İpekçiler)

Ana boru arızası: Gürcümelek Caddesi üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle İhsaniye ve İpekçiler Mahallelerinde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

ÖDEMİŞ (Yeniköy)

Ana boru arızası: Yeniköy mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle saat 09.45 ile 12.45 arasında yaklaşık 3saat boyunca bölgeye su verilemeyecek.

MENDERES (Gümüldür Cumhuriyet)

Ana boru arızası: Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan ana boru arızası nedeniyle saat 09.05 ile 11.05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

KONAK (Boğaziçi, Ferahlı, Levent)

Ana boru arızası: Şebekelerde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Boğaziçi, Ferahlı ve Levent mahallelerinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

KONAK (Alsancak)

Ana boru arızası: 1458 Sokak No:1 civarında oluşan ana boru arızası sebebiyle Alsancak Mahallesi’nde saat 09.31 ile 11.31 arasında yaklaşık 2 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.

BORNOVA (Gökdere)

Branşman arızası: Gökdere Caddesi üzerinde oluşan arızadan dolayı bölge vanası kapatılmıştır. Gökdere Mahallesi’nde saat 09.40 ile 11.40 arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacak.

BALÇOVA (Çetin, Emeç, Eğitim, Teleferik)

Branşman arızası: Yaşanan şebeke arızası nedeniyle saat 09.36 ile 11.36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

ALİAĞA (B.Hayrettin Paşa, Fatih, Mimar Sinan)

Bağlantı çalışması: Ana boru bağlantı çalışması nedeniyle 10.40 ile 12.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

BAYRAKLI (Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce)

Müteahhit çalışması: 2124 Sokak içi civarında yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle bölgeye saat 10.49 ile 12.49 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

FOÇA (Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Fatih, Fevzi Çakmak)

Ana boru arızası: Ana boru arızası nedeniyle bölgeye 11.00 ile 13.00 arasında su verilmeyecek.

KARABAĞLAR (Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Tahsin Yazıcı)

Müteahhit çalışması: 9125/20 Sokak içinde yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle bölgeye 10.19 ile 12.19 arasında 2 saat su verilmeyecek.

KEMALPAŞA (Dereköy)

Ana boru arızası: Ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanaları kapatılmış olup Dereköy Mahallesi’de saat 10.31 ile 12.31 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.