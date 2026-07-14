Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir'de doğup büyüyen milli voleybolcu Ceyhun Tendar, uzun yıllar Arkas Spor Kulübü'nün formasıyla ulusal ve uluslararası önemli başarılara imza attı. İzmir temsilcisi ile Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Tendar, Fenerbahçe ve Beşiktaş kariyerinin ardından Amerika’ya taşındı. Milli voleybolcu Ceyhun Tendar, sporculuk kariyerinden sonra başladığı yöneticilik sürecine ve hayata geçirecekleri yeni projeye dair görüşlerini Son Mühür’e anlattı. Amerika’daki bilimsel antrenman metotlarını, performans ve analiz testlerini İzmir’e taşıyan MB Athletic Performance, vizyonu ve misyonuyla atletik performans alanında fark yaratmaya devam ediyor.

“Branşa özel fonksiyonel antrenmanlar”

Branşa özgü fonksiyonel antrenmanlar yaptırdıklarını belirten antrenör Melik Ataman, “Atletik olarak salonumuzda birçok alanda hizmet veriyoruz. Bunlardan bir tanesi kuvvet alanı; bu amaçla fitness alanımızı kullanıyoruz. Aynı zamanda reformer alanımız var. Tabii fizyoterapistimiz hizmetimiz de mevcut. Bunun yanı sıra, havuzda hidrostatik performansı geliştirmek üzere havuz antrenmanlarımız da bulunuyor. Yani hem fitness odaklı bireysel çalışmalar hem de takım branşlarına özgü, atletik performansı geliştirmeye dayalı branşa özel fonksiyonel antrenmanlar yaptırıyoruz” diye konuştu.

​“Futbol hızlı ve atletik bir oyun oldu”

Futbolda atletik performansın önemine değinen antrenör Ataman, “Popülaritesinden dolayı futboldan örnek vermek gerekirse; biliyorsunuz futbol artık 15-20 yıl öncesinin oyunu gibi değil. Artık daha hızlı ve daha atletik bir oyun tarzına dönüştü. Bu yüzden futbolcular, eski stil oyunculardan ziyade atlet tarzı oyunculara evrildi. Futbolcunun, oyun stili ve oyun görüşü açısından kendisini kesinlikle çok fit tutması ve atletik performans üzerine geliştirmesi gerekiyor. Çünkü günümüz futbolu çok hızlı oynanıyor ve kesinlikle çok değişti. Bu yüzden biz de branşa özgü olarak futbolcuları; fonksiyonel antrenmanlar ve branşa özel programlarla destekleyerek atletik performanslarını geliştirmeye yönelik çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

​“Sedanter bireyler için postür analizi”

​Sedanter bireylerimiz için tabii ki sağlıklı bir yaşam sürmelerini öneriyoruz. Bunun için de en temel adım hareket etmek, çünkü çağımızın en büyük hastalığı hareketsiz kalmak. Hareketsiz yaşam, aslında diğer birçok yan hastalığa da zemin hazırlayabiliyor. Biz bu doğrultuda salonumuzda fitness hizmeti sunuyoruz. Fitness hizmeti verirken aynı zamanda kişiye özel diyet listesi hazırlayarak beslenme alanında da kendilerini destekliyoruz. Günümüzde insanların çoğunda bir duruş bozukluğu var. Saatlerce aynı pozisyonda, stabil bir şekilde kalıyorlar; telefona bakıyorlar ya da benzeri faktörlerden etkileniyorlar. Bu sebeple sedanter bireylerde kifoz, skolyoz, lordoz gibi pek çok duruş bozukluğuyla karşılaşabiliyoruz. Bu durumla alakalı olarak, çalışmalara başlamadan önce ilk olarak postural analiz yapıyoruz. Sonrasında kişiyi fizyoterapistimize yönlendiriyoruz” dedi.

​“Bilimsel antrenman metotları”

Antrenör Hüseyin Berkay Babayiğit, “Biz branşa yönelik çalışmalarımızı şu şekilde uyguluyoruz: Biz sadece futbol veya voleybolda hizmet vermiyoruz, atletizm alanında da hizmet veriyoruz. Şimdi, futbolda biliyorsunuz ki mevkiisel faktörler var. İşte bu mevkiisel faktörlerde aranan oyunculardaki şartlar var. Kenar oyuncuları, 6 numara, 8 numara, 10 numara, forvet gibi oyuncuların... Şimdi branşa yönelik dediğimiz alanda, aynı zamanda mevkiisel alanlarına da hakim olduğumuz için ne tarz bir çalışma yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Antrenmanlarımız ve çalışmalarımız bilimsel antrenman metotlarıyla oluyor” dedi.

“İzmirli milli voleybolcunun başarılı kariyeri”

Voleybol kariyerine Arkas Spor Kulübü altyapısında başladığını ve 17 yaşında A takıma yükseldiğini belirten Tendar, yaklaşık 15 yıllık profesyonel kariyerinde Arkas, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerde forma giydiğini ifade etti. Bu süreçte iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşadığını, milli takımlar seviyesinde mücadele ettiğini ve Türkiye kupaları kazandığını aktaran eski milli sporcu, yaklaşık yedi yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiğini söyledi.

“Sporculara bilimsel analizler ve testler”

Amerika'da bulunduğu süreçte sporcu performansı ve sağlığı üzerine önemli gözlemler yaptığını dile getiren Tendar, bu deneyimlerini Türkiye’ye ve doğup büyüdüğü İzmir’e aktarmak için harekete geçtiğini belirtti. Ekibinde yer alan antrenörleri Hüseyin Berkay ve Melih Ataman ile birlikte Türkiye’de benzeri olmayan modern bir sporcu performans ve test merkezini hayata geçireceklerini müjdeleyen Tendar, "Uzun vadeli planımız bu işi yıllarca sürdürmek çünkü dünya artık başka bir yere evriliyor; teknoloji ve bilim çok gelişti. Bu gelişimle birlikte artık tesadüflere veya sürprizlere yer kalmadı. Teknoloji ve bilim geliştiği için biz de branşına göre sporcuların vücutlarının neresinde, ne zaman problem yaşayabileceğini ya da neresi güçlenirse daha başarılı olup kariyerlerini uzatabileceğini analiz edebiliyoruz. Biz bu analizlerin ve testlerin hepsini yapıp, sporcuların hayatlarına dokunarak onların başarılı olmaları için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“MB Atletik Performans ile spor kulüpleri arasında iş birliği”

​Tesis bünyesinde pilates, reformer, fizik tedavi ve havuz içi idman gibi çok sayıda imkanın yer alacağını belirten Tendar, merkezin hem profesyonel sporculara hem de spora ilgi duyan sedanter bireylere açık olacağını söyledi. Tendar, "Amacımız; bilimle ilgisi ve bilgisi olan, kendini geliştirmek isteyen insanların bu sporcu performans testlerinden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak. Kendimizi her zaman güncel tutmaya; hem kulüplerin hem de sporcuların arkasında durarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu yüzden çok heyecanlıyız” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.