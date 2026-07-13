Artan hava sıcaklıklarının, yaz mevsiminin ve ihmallerin etkisiyle yeni yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yangın haberi de İzmir'in Bayraklı ilçesinden geldi. Alevler kısa sürede etkisini gösterirken, yükselen dumanlar kentin birçok noktasından fark edildi.

Dağlık ve ormanlık alan alevlere teslim oldu!

Gelen ilk bilgilere göre ve görüntülere göre yangının Bayraklı'daki ormanlık ve dağlık bir bölgeden ortaya çıktığı belirtildi. Alevler kısa sürede büyürken ve dumanlar gökyüzünü kaplamaya devam ederken, ihbarın ardından ekipler zaman kaybetmeden harekete geçti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sebebi henüz bilinmiyor!

Ormanlık ve dağlık alandaki yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi planlanıyor.