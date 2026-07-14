Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Göztepe, ilk hazırlık maçında Hırvatistan Gorica ekibine karşı 2-0 kazandı.

‘Umarım bu futbolcuları kamp sürecine yetiştiririz’

Karşılaşma sonrasında açıklamada bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, transfer ve yeni sezon çalışmaları, hedefleri hakkında ve yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Stoilov,Türk oyuncu arayışlarına devam edildiğini fakat tranfer maliyetlerinin beklentilerinin çok üstünde olduğunu ifade ederek "Kulübümüz 1 ya da 2 oyuncuyla görüşüyor. Umarım bu futbolcuları kamp sürecine yetiştiririz." dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralına da değinen Stoilov, kurallara uymak zorunda olduklarını belirterek, yerli oyuncu maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle altyapıya daha fazla önem vermeyi planladıklarını ifade etti.

Takımın gelişim açısından çok yoğun çaba sarf edildiğini, yüksek çalışma temposunda olunduğunu da ifaden etti. Sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Stoilov "Ligin ilk haftalarında bizi zorlu deplasmanlar bekliyor. Bu nedenle sezona maksimum puan hedefiyle başlamak istiyoruz." dedi.

Geçmişteki iki başarısını hatırlatıp bu sezon da hedeflerini daha da yukarı taşımak istediğini belirtip "Son iki sezonda elde ettiğimiz başarıları tekrarlamak kolay değil. Ancak daha iyisini başarmak için çalışıyoruz. Sezon sonunda hedeflediğimiz noktada olmayı istiyoruz." diye konuştu.

Janderson: "Geçen sezonun üzerine çıkmak istiyoruz"

Göztepe oyuncusu Janderson de Carvalho Costa ise kamp temposunun başarılı ilerlediğini belirterek iddialı olduklarını ifade etti.

Takım olarak geçen sezonlardan daha da başarılı olmak isteyen Janderson "Hem bireysel hem takım olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Sezona mental ve fiziksel açıdan en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımıma en iyi katkıyı vermek için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.