SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Çağlayan’daki Adalet Sarayı, filmleri aratmayacak bir güvenlik skandalına ve ardından gelen film gibi bir operasyona sahne oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen 55 yaşındaki eski hakim, adliyede dosya takibi yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Güvenlik Noktalarında Aranmadan Geçti

Edinilen bilgilere göre eski hakim, görevde aktif olarak çalışan başka bir hakime ait resmî kurum kimlik kartını kullanarak güvenlik kontrollerini aranmadan atlattı. Adliyeye giriş yaptıktan sonra, yanında bulunan yakınlarının bir soruşturma dosyasını takip etmek üzere adliyenin 7. katına yöneldi.

Şüpheli Tavırları Yakalattı

İlgili dosyanın savcısını makam odasında bulamayan şüpheli, bu kez büro müdürünün odasına girdi. Burada dosya hakkında bilgi almaya çalışırken sergilediği tutarsız davranışlar ve gösterdiği kimlik kartı, büro müdürünün dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen adliye personeli, vakit kaybetmeden polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Hakim Yemekhanesinde Çay İçerken Yakalandı

İhbar üzerine hızlıca harekete geçen adliye polisi, şüpheliyi ve yanındaki iki kişiyi, sadece hakim ve savcıların girebildiği özel yemekhanede keyifle çay içtikleri sırada kıskıvrak gözaltına aldı. Gözaltına alınan eski hakimin ilk ifadesindeki savunması ise duyanları şoke etti. Şüpheli, üzerindeki hakim kimlik kartını adliye otoparkında tesadüfen bulduğunu ve asıl sahibine teslim etmeyi unuttuğunu iddia etti.

Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 55 yaşındaki eski hakim, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından nüfuz ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu hakimlik kartının şüphelinin eline tam olarak nasıl geçtiğine dair geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.